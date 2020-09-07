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Члена Координационного совета Беларуси и лидера штаба Виктора Бабарико Марию Колесникову неизвестные люди задержали в центре Минска.

Члена Координационного совета Беларуси и лидера штаба Виктора Бабарико Марию Колесникову неизвестные люди посадили в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении.

Это произошло в Минске возле Национального художественного музея около 10:05, пишет издание Tut.by со ссылкой на минчанку Анастасию, ставшую очевидцем происшествия. По ее словам, она узнала Колесникову, так как видела ее вживую до этого.

"Я прошла вперед и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в микроавтобус, и они уезжают", - рассказала Анастасия.

По словам Анастасии, снять происходящее на телефон она не решилась, так как была слишком близко к неизвестным людям в масках и побоялась, что ее тоже задержат.

Телефон Колесниковой доступен, но трубку она не поднимает, пишет Tut.by.

Также утром 7 сентября пропала связь с пресс-секретарем Координационного совета Антоном Родненковым и исполнительным секретарем Иваном Кравцовым, пишет минское городское издание Kyky.org.

Родненков в 10:13 сказал Tut.by, что Колесникова находилась одна в центре города по делам. После ее исчезновения он стал выяснять, где она находится. В 11:00 телефон Родненкова стал недоступен, пишет Tut.by.

"Где находятся Мария и Антон, я не знаю и не могу связаться с ними", - сказал изданию член Координационного совета Максим Знак.