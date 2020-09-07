Стали известны имена номинантов на премии «Учитель года»

Государственная комиссия по премиям в сфере образования, в которую входят представители организаций, связанных с образованием, в результате основательных обсуждений определила номинантов в 12 категориях премий «Учитель года». Имена победителей станут известны на гала-мероприятии «Учитель года: Эстония учится и благодарит», которое пройдет 3 октября в концертном зале Alexela.
Министр образования и науки Майлис Репс рада, что выражение признания и благодарности учителям за их труд становится общественной нормой - об этом говорит как рекордное количество кандидатур, представленных на конкурс, так и растущее из года в год число молодых людей, поступающих в вузы на педагогические специальности. «Учителя выполняют очень ответственную работу и заслуживают признания. Традиционное гала-мероприятие это всего лишь один из замечательных способов выразить благодарность. На самом деле слова благодарности можно говорить учителям ежедневно», - сказала Репс. Министр выразила надежду на то, что в будущем каждый ученик, учитель и директор школы мог бы уделить время тому, чтобы предложить кандидатуру любимого учителя на конкурс.
Начиная с этого года вместо одной премии за дело всей жизни в области образования может быть вручено до трех таких премий, а также государственные премии в сфере образования будут присуждаться в дополнение к прежним категориям также учителям кружка по интересам. Правительство Республики назначает государственные премии в размере 10 000 евро победителям в деcяти категориях Учителя года, а также до трех государственных премий за дело жизни в размере 65 000 евро.
Номинанты в категории «Воспитатель детского сада»:
Эрика Симмульсон, Таллиннский детский сад Ряннаку
Кайри Эннок, Тартуский детский сад Клаабу
Мооника Суурмаа, Раквереский детский садр Рохуайя
Номинанты в категории «Учитель начальных классов»:
Хейди Ээвель, Тартуская школа Кроонуайя
Лелет Аавик-Парт, Курессаареская гимназия
Марис Веллер, Таллиннская школа Пяэскюла
Номинанты в категории «Классный руководитель»:
Илона Выйк, Гимназия Ляхте
Янне Энго-Онго, Гимназия Якоба Вестхольма
Светлана Удрас, Ласнамяэская гимназия
Номинанты в категории «Учитель-предметник основной школы»:
Катлен Хаугас, школа Урвасе, основная школа Люллемяэ
Эва Вийдеманн, гимназия Юри
Владимир Жаворонков, Нарвская кесклиннаская гимназия
Номинанты в категории «Учитель гимназии»:
Ильме Хойдметс, гимназия Вярска
Ингрид Рыйгас, гимназия Виймси
Людмила Рождественская, Таллиннская кесклиннаская русская гимназия
Номинанты в категории «Преподаватель профессионального учебного заведения»:
Эдуард Бриндфельдт, Таллиннский центр профессионального образования
Хейди Наур-Шункина, Таллинская высшая школа здравоохранения
Яника Ныммела Семенов, Тартуское художественное училище
Номинанты в категории «Учитель кружка по интересам»:
Айво Тамм, Тартуский дом природы, Музей природы Тартуского университета
Ингрид Микк, Гимназия Юри
Рийво Йыги, Пылваская музыкальная школа, Вильяндиская музыкальная школа, Музыкальная школа Нымме
Номинанты в категории «Опорный специалист»:
Дейли Матсон, школа Ваймаствере
Ирис Дегтев, кярдлаский центр Rajaleidja.
Лийна Кикас, Вана-Вигалаская школа техники и обслуживания
Номинанты в категории «Преподаватель университета»:
Анне Вахтрамяэ, Тартуская высшая школа здравоохранения
Мария Мурумаа-Менгель, Тартуский университет
Мартти Кийса, Таллиннская высшая техническая школа
Номинанты в категории «Руководитель учебного заведения»:
Хаана Зуба-Рейнсалу Школа лесоводства Лууа
Вирге Онг, Основная школа Сымеру
Юлле Вястрик, Тартуский детский сад Каннике
Номинанты в категории «Друг образования»:
Аллан Кирсипуу, Polstertehnik OÜ, Рапламаа
Инга Кааре, Вильяндиский центр профессионального образования
Центр управления государственными лесами
Номинанты в категории «Достижение года в учебном заведении»:
Ежедневное обучение детей в условиях чрезвычайного положения
Фестиваль модного обучения iduEDU, Таллиннский департамент образования
Запуск получения высшего образования на рабочем месте, Cleveron AS
Конкурс «Учитель года» проводится с целью отметить труд работников сферы образования и тех, кто поддерживает образование, за их вклад в благополучие молодежи. Главными организаторами мероприятия являются министерство образования и науки и Союз работников сферы образования Эстонии.
Ход конкурса:
В марте министерство образования и науки объявило конкурс, на который поступило рекордное количество заявок - 2051.
В мае к работе приступили уездные комиссии и комиссия по высшему образованию, перед которыми стояла задача выбрать финалистов, то есть тех учителей и работников сферы образования, чьи кандидатуры представить государственной комиссии.
В августе состоялось собрание государственной комиссии по присуждению премий в области образования, которая выбрала номинантов и внесла свои предложения относительно победителей.
Имена претендентов на премии за дело жизни рассматривала государственная комиссия по присуждению премий в области образования, которая представит правительству максимум трех кандидатов.
Имена победителей станут известны 3 октября на гала мероприятии «Учитель года: Эстония учится и благодарит», которое пройдет в концертном зале Alexela.
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