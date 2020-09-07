Пн, 7.09.2020
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Яна Тоом

Стали известны имена номинантов на премии «Учитель года»

Церемония "Учитель года".

ФОТО: LIIS TREIMANN/EESTI MEEDIA/SCANPIX BALTICS

Государственная комиссия по премиям в сфере образования, в которую входят представители организаций, связанных с образованием, в результате основательных обсуждений определила номинантов в 12 категориях премий «Учитель года». Имена победителей станут известны на гала-мероприятии «Учитель года: Эстония учится и благодарит», которое пройдет 3 октября в концертном зале Alexela.

Министр образования и науки Майлис Репс рада, что выражение признания и благодарности учителям за их труд становится общественной нормой - об этом говорит как рекордное количество кандидатур, представленных на конкурс, так и растущее из года в год число молодых людей, поступающих в вузы на педагогические специальности. «Учителя выполняют очень ответственную работу и заслуживают признания. Традиционное гала-мероприятие это всего лишь один из замечательных способов выразить благодарность. На самом деле слова благодарности можно говорить учителям ежедневно», - сказала Репс. Министр выразила надежду на то, что в будущем каждый ученик, учитель и директор школы мог бы уделить время тому, чтобы предложить кандидатуру любимого учителя на конкурс.

Начиная с этого года вместо одной премии за дело всей жизни в области образования может быть вручено до трех таких премий, а также государственные премии в сфере образования будут присуждаться в дополнение к прежним категориям также учителям кружка по интересам. Правительство Республики назначает государственные премии в размере 10 000 евро победителям в деcяти категориях Учителя года, а также до трех государственных премий за дело жизни в размере 65 000 евро.

  • Номинанты в категории «Воспитатель детского сада»:

Эрика Симмульсон, Таллиннский детский сад Ряннаку

Кайри Эннок, Тартуский детский сад Клаабу

Мооника Суурмаа, Раквереский детский садр Рохуайя

  • Номинанты в категории «Учитель начальных классов»:

Хейди Ээвель, Тартуская школа Кроонуайя

Лелет Аавик-Парт, Курессаареская гимназия

Марис Веллер, Таллиннская школа Пяэскюла

  • Номинанты в категории «Классный руководитель»:

Илона Выйк, Гимназия Ляхте

Янне Энго-Онго, Гимназия Якоба Вестхольма

Светлана Удрас, Ласнамяэская гимназия

  • Номинанты в категории «Учитель-предметник основной школы»:

Катлен Хаугас, школа Урвасе, основная школа Люллемяэ

Эва Вийдеманн, гимназия Юри

Владимир Жаворонков, Нарвская кесклиннаская гимназия

  • Номинанты в категории «Учитель гимназии»:

Ильме Хойдметс, гимназия Вярска

Ингрид Рыйгас, гимназия Виймси

Людмила Рождественская, Таллиннская кесклиннаская русская гимназия

  • Номинанты в категории «Преподаватель профессионального учебного заведения»:

Эдуард Бриндфельдт, Таллиннский центр профессионального образования

Хейди Наур-Шункина, Таллинская высшая школа здравоохранения

Яника Ныммела Семенов, Тартуское художественное училище

  • Номинанты в категории «Учитель кружка по интересам»:

Айво Тамм, Тартуский дом природы, Музей природы Тартуского университета

Ингрид Микк, Гимназия Юри

Рийво Йыги, Пылваская музыкальная школа, Вильяндиская музыкальная школа, Музыкальная школа Нымме

  • Номинанты в категории «Опорный специалист»:

Дейли Матсон, школа Ваймаствере

Ирис Дегтев, кярдлаский центр Rajaleidja.

Лийна Кикас, Вана-Вигалаская школа техники и обслуживания

  • Номинанты в категории «Преподаватель университета»:

Анне Вахтрамяэ, Тартуская высшая школа здравоохранения

Мария Мурумаа-Менгель, Тартуский университет

Мартти Кийса, Таллиннская высшая техническая школа

  • Номинанты в категории «Руководитель учебного заведения»:

Хаана Зуба-Рейнсалу Школа лесоводства Лууа

Вирге Онг, Основная школа Сымеру

Юлле Вястрик, Тартуский детский сад Каннике

  • Номинанты в категории «Друг образования»:

Аллан Кирсипуу, Polstertehnik OÜ, Рапламаа

Инга Кааре, Вильяндиский центр профессионального образования

Центр управления государственными лесами

  • Номинанты в категории «Достижение года в учебном заведении»:

Ежедневное обучение детей в условиях чрезвычайного положения

Фестиваль модного обучения iduEDU, Таллиннский департамент образования

Запуск получения высшего образования на рабочем месте, Cleveron AS

Конкурс «Учитель года» проводится с целью отметить труд работников сферы образования и тех, кто поддерживает образование, за их вклад в благополучие молодежи. Главными организаторами мероприятия являются министерство образования и науки и Союз работников сферы образования Эстонии.

Ход конкурса:

  • В марте министерство образования и науки объявило конкурс, на который поступило рекордное количество заявок - 2051.

  • В мае к работе приступили уездные комиссии и комиссия по высшему образованию, перед которыми стояла задача выбрать финалистов, то есть тех учителей и работников сферы образования, чьи кандидатуры представить государственной комиссии.

  • В августе состоялось собрание государственной комиссии по присуждению премий в области образования, которая выбрала номинантов и внесла свои предложения относительно победителей.

  • Имена претендентов на премии за дело жизни рассматривала государственная комиссия по присуждению премий в области образования, которая представит правительству максимум трех кандидатов.

  • Имена победителей станут известны 3 октября на гала мероприятии «Учитель года: Эстония учится и благодарит», которое пройдет в концертном зале Alexela.

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