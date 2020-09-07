Стали известны имена номинантов на премии «Учитель года»

Министр образования и науки Майлис Репс рада, что выражение признания и благодарности учителям за их труд становится общественной нормой - об этом говорит как рекордное количество кандидатур, представленных на конкурс, так и растущее из года в год число молодых людей, поступающих в вузы на педагогические специальности. «Учителя выполняют очень ответственную работу и заслуживают признания. Традиционное гала-мероприятие это всего лишь один из замечательных способов выразить благодарность. На самом деле слова благодарности можно говорить учителям ежедневно», - сказала Репс. Министр выразила надежду на то, что в будущем каждый ученик, учитель и директор школы мог бы уделить время тому, чтобы предложить кандидатуру любимого учителя на конкурс.