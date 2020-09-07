Пн, 7.09.2020
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  • На территории Кренгольмской мануфактуры может появиться квартал культуры за 15 миллионов евро

На территории Кренгольмской мануфактуры может появиться квартал культуры за 15 миллионов евро

Кренгольм.

ФОТО: SANDER ILVEST/

31 августа фирма Narva Gate OÜ, которой принадлежит историческая территория Кренгольмской мануфактуры, отправила в парламентскую комиссию по культуре ходатайство с предложением включить в список важных государственных культурных объектов, создание которых поддерживает государство, строительство квартала культуры «Мануфактура» на территории Cтаропрядильной фабрики.

В рамках проекта будут приведены в порядок второй и третий этажи самой старой - Cтаропрядильной, фабрики Кренгольма для того, чтобы там можно было проводить разные культурные мероприятия. Первый и четвертый этажи останутся в распоряжении частных предпринимателей. Жителям Эстонии внутренний двор знаком как место проведения спектакля «Кремлёвские соловьи».

Примерами для создания «Мануфактуры» стали квартал Теллискиви в Таллинне и Аппарат в Тарту. Близость России и возможности сотрудничества с Петербургом позволят развить и обогатить культурную среду Эстонии, а также привести в Нарву новых гостей. Оживление Кренгольмской мануфактуры очень важно для жителей Нарвы.

По словам директора Narva Gate OÜ Яануса Микка, план создания культурного квартала имеет четкий образ и привлечет множество партнеров, что также является продолжением идеи, которая была представлена год назад в рамках программы «Нарва - культурная столица Европы 2024». «Чтобы в 2036 году Нарва получила статус Культурной столицы Европы, нужно работать уже сейчас», - добавил он.

Площадь квартала культуры — 15 000 квадратных метров, общая стоимость проекта — 15 миллионов евро. Ожидается, что в год комплекс посетят 200 000-300 000 человек, что очень значимо поддержит развитие всего региона. Город также поддерживает создание данного проекта. 

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