Еще один министр ФРГ связал будущее "Северного потока - 2" с делом Навального

По его словам, Москва должна прояснить ситуацию и изменить свою "очень упрямую позицию". "Нет экономических вопросов, которые в итоге могли бы быть важнее, чем внешнеполитические интересы и интересы в сфере безопасности Германии и Европы", - подчеркнул Шпан. Тем самым он поддержал позицию министра иностранных дел ФРГ Хайко Маса, который ранее выразил надежду на то, что Германии не придется менять свою позицию в отношении "Северного потока - 2" из-за отказа Москвы расследовать отравление Навального, передает Deutsche Welle.

Глава МИД ФРГ призвал Россию участвовать в расследовании дела Навального

В программе Bericht aus Berlin, показанной в эфире общественно-правового телеканала ARD 6 сентября, Мас в очередной раз потребовал от российской стороны начать полноценное расследование всех обстоятельств произошедшего. "Россия должна участвовать в расследовании. До сих пор это ни в каком виде не происходило", - подчеркнул он. Немецкий министр также призвал РФ передать Германии результаты обследования Навального в ходе его лечения в Омске. "Господин Навальный в течение двух дней находился на лечении в России. Так что там много следов, анализы, которые там проводились, результаты - они есть только там", - указал он.

На требования ряда германских политиков в качестве санкционной меры положить конец проекту "Северный поток - 2" Хайко Мас ответил, что для прокладки этого газопровода существуют веские основания. По словам министра иностранных дел, в проекте задействованы свыше 100 компаний, и половина из них - из Германии. Вместе с тем было бы неправильно "с самого начала исключать" какие-либо последствия для этой инициативы в связи с событиями вокруг Навального, убежден Мас.

Навальный был отравлен "Новичком"

Основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, где политика госпитализировали. 22 августа по желанию родственников Навального его доставили для лечения в Германию, в берлинскую клинику "Шарите". Политик находится в искусственной коме уже 20 дней.