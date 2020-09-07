Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев отказался от перехода в клуб РПЛ

Денис хочет остаться в стане "летучих мышей", с которыми связан контрактом до июня 2022 года. Он надеется заслужить доверие нового главного тренера Хави Грасии в ходе подготовки к сезону.

А если хавбеку придется покинуть клуб, то он хотел бы перейти в другую испанскую команду. "Валенсия", в свою очередь, не прочь продать хавбека, чтобы снизить расходы на зарплату.

#ValenciaCF 🦇| 'No' de Cheryshev a una oferta en su país 🚨https://t.co/V9hlaw23kK — Superdeporte (@superdeporte_es) September 6, 2020

В сезоне-2019/20 Черышев провел за "Валенсию" 31 матч во всех турнирах и забил три мяча.

Летом СМИ уже сообщали об интересе к полузащитнику со стороны других российских клубов - питерского "Зенита", а также одного из московских клубов - "Спартака" или ЦСКА. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4,8 миллиона евро.