Автопром ФРГ в условиях пандемии перестал быть мотором экономики страны

По этим данным, в начале пандемии существенно пострадали глобальные цепи поставок автопрома. Затем отрасль столкнулась с резким падением спроса, который восстанавливается очень медленно. Ситуацию осложняют уже имеющиеся серьезные избытки мощностей и технологические преобразования.

Автопром - больше не локомотив роста немецкой экономики

"В результате автомобильной индустрии впервые за десятилетие вновь предстоят ощутимые корректировки в сфере персонала, и она пока перестанет быть локомотивом роста в Германии", - указали далее эксперты.