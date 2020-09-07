Автопром ФРГ в условиях пандемии перестал быть мотором экономики страны

Автомобильная промышленность Германии больше не является определяющей для экономического роста страны, это показало исследование Института немецкой экономики (IW). Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 нанесла автомобилестроительной отрасли более крупный ущерб, чем другим сферам, пишет в понедельник, 7 сентября, издание Handelsblatt, ссылаясь на результаты исследования IW.
По этим данным, в начале пандемии существенно пострадали глобальные цепи поставок автопрома. Затем отрасль столкнулась с резким падением спроса, который восстанавливается очень медленно. Ситуацию осложняют уже имеющиеся серьезные избытки мощностей и технологические преобразования.
Автопром - больше не локомотив роста немецкой экономики
"В результате автомобильной индустрии впервые за десятилетие вновь предстоят ощутимые корректировки в сфере персонала, и она пока перестанет быть локомотивом роста в Германии", - указали далее эксперты.
8 сентября в Ведомстве федерального канцлера состоится совещание представителей автопрома с правительством ФРГ и представителями земельных властей. В Христианско-социальном союзе (ХСС), входящем в правящую коалицию, призвали предоставить дополнительную помощь автомобилестроителям и поддержать развитие электроавтомобилей в Германии. Между тем канцлер ФРГ Ангела Меркель не считает необходимым расширение уже существующего пакета помощи.