В Тарту планируют построить крупнейший в Эстонии завод по сжиганию опасных отходов

Компания Epler & Lorenz планирует построить на окраине Тарту завод по сжиганию опасных отходов мощностью 15 000 тонн сжигаемого мусора в год, который станет крупнейшим подобным производством в Эстонии.

Член правления AS Epler & Lorenz Янис Лоренц сообщил, что планируемый в Тарту объект станет крупнейшим заводом такого типа в Эстонии. На нем в основном будут сжигать старое машинное масло, краски, клеи, лаки, больничные отходы и старые лекарства.

Основная цель нового завода - обеспечить для Эстонии возможность самостоятельно перерабатывать свои опасные отходы в соответствии с новыми экологическими требованиями.