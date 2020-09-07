В Тарту планируют построить крупнейший в Эстонии завод по сжиганию опасных отходов

Компания Epler & Lorenz планирует построить на окраине Тарту завод по сжиганию опасных отходов мощностью 15 000 тонн сжигаемого мусора в год, который станет крупнейшим подобным производством в Эстонии, передает Rus.ERR.
Компания Epler & Lorenz планирует построить на окраине Тарту завод по сжиганию опасных отходов мощностью 15 000 тонн сжигаемого мусора в год, который станет крупнейшим подобным производством в Эстонии.
Член правления AS Epler & Lorenz Янис Лоренц сообщил, что планируемый в Тарту объект станет крупнейшим заводом такого типа в Эстонии. На нем в основном будут сжигать старое машинное масло, краски, клеи, лаки, больничные отходы и старые лекарства.
Основная цель нового завода - обеспечить для Эстонии возможность самостоятельно перерабатывать свои опасные отходы в соответствии с новыми экологическими требованиями.
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