Пн, 7.09.2020
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  • В Тарту планируют построить крупнейший в Эстонии завод по сжиганию опасных отходов
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В Тарту планируют построить крупнейший в Эстонии завод по сжиганию опасных отходов

Завод компании Epler & Lorenz.

ФОТО: Margus Ansu

Компания Epler & Lorenz планирует построить на окраине Тарту завод по сжиганию опасных отходов мощностью 15 000 тонн сжигаемого мусора в год, который станет крупнейшим подобным производством в Эстонии, передает Rus.ERR.

Компания Epler & Lorenz планирует построить на окраине Тарту завод по сжиганию опасных отходов мощностью 15 000 тонн сжигаемого мусора в год, который станет крупнейшим подобным производством в Эстонии.

Член правления AS Epler & Lorenz Янис Лоренц сообщил, что планируемый в Тарту объект станет крупнейшим заводом такого типа в Эстонии. На нем в основном будут сжигать старое машинное масло, краски, клеи, лаки, больничные отходы и старые лекарства.

Основная цель нового завода - обеспечить для Эстонии возможность самостоятельно перерабатывать свои опасные отходы в соответствии с новыми экологическими требованиями.

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