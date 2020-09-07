ЕС готовит санкции против Минска к 21 сентября

Европейский Союз готовится ввести санкции в отношении десятков высокопоставленных официальных лиц и ведомств Белоруссии, в том числе главы МВД Юрия Караева. Всего в черном списке 31 фигурант, сообщает агентство, ссылаясь на трех знакомых с обсуждением дипломатов, передает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.
Всего в черном списке 31 фигурант, сообщает агентство, ссылаясь на трех знакомых с обсуждением дипломатов. "Первоначально мы согласовали 14 фамилий. Но многие государства считали, что этого недостаточно. Теперь мы достигли консенсуса о еще 17 (фигурантах - ред.)", - отметил один из собеседников.
Формальное решение о введении санкций может быть принято на встрече министров иностранных дел стран ЕС 21 сентября.