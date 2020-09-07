ЕС готовит санкции против Минска к 21 сентября

Всего в черном списке 31 фигурант, сообщает агентство, ссылаясь на трех знакомых с обсуждением дипломатов. "Первоначально мы согласовали 14 фамилий. Но многие государства считали, что этого недостаточно. Теперь мы достигли консенсуса о еще 17 (фигурантах - ред.)", - отметил один из собеседников.