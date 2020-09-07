Пн, 7.09.2020
«Где они?» - недоумевают туристы на всех языках, на которых общались персонажи «Довода», и еще на многих. «Снесены по настоянию ряда альтернативно одаренных политиков». Борис Тух
Борис Тух

ЕС готовит санкции против Минска к 21 сентября

Флаг Европейского союза.

ФОТО: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

Европейский Союз готовится ввести санкции в отношении десятков высокопоставленных официальных лиц и ведомств Белоруссии, в том числе главы МВД Юрия Караева. Всего в черном списке 31 фигурант, сообщает агентство, ссылаясь на трех знакомых с обсуждением дипломатов, передает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

Всего в черном списке 31 фигурант, сообщает агентство, ссылаясь на трех знакомых с обсуждением дипломатов. "Первоначально мы согласовали 14 фамилий. Но многие государства считали, что этого недостаточно. Теперь мы достигли консенсуса о еще 17 (фигурантах - ред.)", - отметил один из собеседников.

Формальное решение о введении санкций может быть принято на встрече министров иностранных дел стран ЕС 21 сентября.

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