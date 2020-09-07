Министерство финансов прогнозирует реальный спад экономики Эстонии на 5,5%

По оценке Минфина, сводные данные которой были переданы в BNS, последствия пандемии коронавируса в Эстонии и Северной Европе оказались слабее среднего по ЕС и очень неравномерно распределяются по отраслям и сферам деятельности.

«До сего времени у нас дела шли лучше, чем были опасения, однако дальнейший ход событий в экономике зависит от того, насколько удастся взять вирус под контроль. Мы ожидаем восстановления экономик уже с начала следующего года, однако потребление определенной части услуг по-прежнему может быть ограничено», - отмечает Минфин.

Реальный рост экономики в 2022 году, по оценке Минфина, может составить 3,5%, в 2023 году — 3% и в 2024 году — 2,3%.