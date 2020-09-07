Водитель устроил в городе гонки с полицией, а потом сбежал, бросив автомобиль

Около 1.30 на улице Суур-Кааре полицейские подали водителю темно-синего Volkswagen Passat знак остановиться. Сначала водитель нажал на педаль газа и попытался скрыться от полиции. Но потом, видимо, понял, что таким образом ему не скрыться и решил бросить машину и убежать от блюстителей порядка. Это у него получилось, поскольку полиции не удалось его поймать.