Пн, 7.09.2020
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  • Водитель устроил в городе гонки с полицией, а потом сбежал, бросив автомобиль

Водитель устроил в городе гонки с полицией, а потом сбежал, бросив автомобиль

Полицейские преследовали автомобиль до тех пор, пока водитель не отказался от машины и не убежал.

ФОТО: Marko Saarm

В ночь на воскресенье полиция хотела остановить автомобиль, совершавший подозрительные маневры в жилом районе Паалалинна в Вильянди. Водитель выскочил из автомобиля и убежал, пишет Sakala.

Около 1.30 на улице Суур-Кааре полицейские подали водителю темно-синего Volkswagen Passat знак остановиться. Сначала водитель нажал на педаль газа и попытался скрыться от полиции. Но потом, видимо, понял, что таким образом ему не скрыться и решил бросить машину и убежать от блюстителей порядка. Это у него получилось, поскольку полиции не удалось его поймать.

Однако полиция завладела автомобилем, машину эвакуировали. Личность мужчины, управлявшего Volkswagen, стала известна полиции к утру понедельника. Однако его так пока и не нашли.

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