Какие пособия получают к началу учебного года школьники в разных городах Ида-Вирумаа?

В Нарве - 50 евро

В Нарве пособие для первоклассника предназначено для ребенка, местом жительства которого, согласно данным Регистра народонаселения, является город Нарва и который поступает учиться в школу, находящуюся на территории Эстонии.

По информации Департамента социальной помощи Нарвы, если ребенок идет в школу на административной территории Нарвы, то дополнительно никаких документов, кроме ходатайства, предоставлять не нужно. Если ребёнок идёт в школу, находящуюся в другом городе, необходимо также представить справку, подтверждающую, что он поступает в первый класс в этой школе.

Выплата пособия производится в течение 30 дней после принятия решения о его назначении.

Заявление на получение пособия первоклассника, можно подавать с 15 сентября по 31 декабря того года, когда ребенок поступил в первый класс.

Для получения пособия необходимо предоставить ходатайство в Департамент социальной помощи (ул. Мальми, 5а). Ходатайство может подать один из законных представителей ребёнка (родитель или опекун), местом жительства которого также, согласно данным регистра народонаселения, также является город Нарва. С собой родителю нужно взять документы с личными кодами - свой и ребенка, а также знать номер банковского счета, на который вы хотите получать пособие.

Ходатайство можно подать и в электронном виде, если скачать бланк на сайте narvaabi.ee, заполнить его, подписать дигитально и отправить адрес toetus@narva.ee.

Заполнить бланк можно и прямо в школе, а дополнительную информацию можно получить по телефону 356 9612.

В Кохтла-Ярве - 100 евро

По данным городского управления Кохтла-Ярве, пособие на первоклассника здесь выплачивается родителю или опекуну ребенка, впервые идущего в первый класс при соблюдении двух условий:

Хотя бы один из родителей или опекун является жителем Кохтла-Ярве, причем не менее года, по данным регистра народонаселения.

Ребенок также является жителем города.

Заявление можно написать в школе до 31 октября либо самостоятельно отправить в городское управление на адрес linnavalitsus@kjlv.ee с электронной подписью.

В Йыхви - 100 евро

В волости Йыхви ходатайства о пособии на первоклассника нужно передать в волостную управу в электронном виде через инфосистему для образовательных учреждений ARNO. Можно также принести заявление в бумажном виде в социальную службу Йыхви по адресу ул. Кооли, 2. Сделать это нужно не позднее 30 ноября.

Получить пособие можно, если ребенок и хотя бы один из его родителей (либо усыновителей) в Регистре народонаселения числится жителем Йыхви, причем не менее полугода.

В Силламяэ - 65 или 30 евро

В городе Силламяэ существует два разных школьных пособия. О пособии на первоклассника может ходатайствовать родитель, опекун или попечитель первоклассника. Обязательные условия - ребенок должен быть жителем Силламяэ и поступать на учебу в одну из школ города Силламяэ.

Размер такого пособия составляет 65 евро.

Существует также пособие на ребенка, поступающего в 2 - 12 классы. О нем также можно ходатайствовать, если ребенок зарегистрирован в Силламяэ и учится в одной из школ этого города. Но если получение образования данного уровня в Силламяэ невозможно, то пособие можно получить и на ребенка, который ездит учиться в другой город.

Размер такого пособия составляет 30 евро.

Заявления и на то, и на другое пособие можно подать в электронном виде c дигитальной подписью на адрес электронной почты linnavalitsus@sillamae.ee. Сделать это нужно в течение трех месяцев с начала учебного года. Бланк заявления можно скачать на этой странице.

В Нарва-Йыэсуу - 40 евро, но всем ученикам

Школьное пособие в Нарва-Йыэсуу выплачивается всем ученикам в возрасте до 19 лет включительно - как учащимся в основной школе или гимназии, так и в профессиональной школе. Школьное пособие выплачивается также в случае, если учеба проходит за пределами территории города Нарва-Йыэсуу (например, ребенок посещает школу, гимназию или Центр профобразования в Нарве).

По словам руководителя социального отдела управы Сабины Корнеевой, учащийся должен быть зарегистрирован как житель Нарва-Йыэсуу, но к родителям такого требования нет.

Ходатайства можно подать до конца сентября. Справку из учебного заведения вместе с заявлением подавать не нужно. Пособие выплачивается в период с 15 сентября до 15 октября. Заявление можно заполнить в социальном отделе в часы приема или подать подписанное цифровой подписью по электронной почте на адрес info@narva-joesuu.ee.