Обозреватель NYT в ответ на отравление оппозиционера предложил составить Cписок Навального

«В 2020 году перед лицом возможного сопротивления со стороны администрации Трампа у Конгресса есть шанс сделать что-то полезное, приняв "Закон Навального"», - пишет Стивенс. Он отметил, что акт Магнитского оказал невралгическое воздействие на российское правительство, потому что ударил по больному. "Закон Навального", по мнению журналиста, продвинет акт Магнитского на несколько шагов вперед.

По словам Стивенса, идею в беседе с ним поддержал Уильям Браудер - основатель лондонского фонда Hermitage Capital Management, с которым сотрудничал умерший в российской тюрьме юрист Сергей Магнитский. Браудер, со слов обозревателя, выступил за составление длинного списка правительственных чиновников, которые замешаны в отравлении или сокрытии отравления Навального, а также за то, чтобы санкции ввели одновременно США, Великобритания, Канада, ЕС и Австралия.

Также прозвучала идея создать постоянную двухпартийную комиссию для расследования убийства политиков Бориса Немцова и Сергея Юшенкова, правозащитницы Натальи Эстемировой, журналистки Анны Политковской, отравления Сергея Скрипаля, Владимира Кара-Мурзы и Виктора Ющенко.

«Моральная ответственность - это первый шаг. Шаг второй - подотчетность по фактам. Третий шаг - экономическая ответственность», - перечисляет колумнист NYT меры, которые, по его мнению, должны быть предприняты в отношении России в связи с отравлением Навального.

В Кремле предложение создать Cписок Навального назвали абсурдным. «Какие-то эвентуальные рассуждения вряд ли здесь уместны. Было бы странно, если бы такой человек как Барудер, который разыскивается Российской Федерацией за налоговые и иные преступления, не солидаризировался с такими абсурдными предложениями», - прокомментировал радиостанции «Говорит Москва» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Список Магнитского представляет собой перечень лиц, которые, по мнению составителей документа, ответственны за содержание под стражей, жестокое обращение и смерть аудитора Сергея Магнитского, другие грубые нарушения прав человека в Российской Федерации, и серию крупных хищений средств из российского бюджета под видом возврата налогов, раскрытых Магнитским совместно с группой других юристов. Санкции против участников Cписка Магнитского включают запрет на въезд в США и блокировку финансовых активов в американских банках.