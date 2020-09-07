AMTEL: продажи новых автомобилей в Эстонии упали на 42,3%

Об этом в понедельник сообщил Союз предприятий по продажам и обслуживанию автомобилей Эстонии (AMTEL).

За восемь месяцев этого года было продано 12 603 новых легковых автомобиля, что на 33,3 процента меньше, чем за тот же период прошлого года.

Два самых популярных сегмента — по-прежнему среднеразмерные кроссоверы (24,7 процента) и автомобили малого среднего класса (20,1 процента).

Гибридных автомобилей было продано 194, а работающих на CNG газовых автомобилей 24. Электромобилей было продано 21.

В первую тройку популярных марок автомобилей в мае входили Toyota (299), Škoda (154) и Citroen (143). Самой популярной моделью в июле была Toyota RAV4 (101). За ней следовали Toyota Corolla (81) и Škoda Octavia (69).

В августе было реализовано 337 новых автомобилей коммерческого назначения, что на 20,5% меньше, чем год назад. За восемь месяцев клиентам в Эстонии передали 2721 новых коммерческих автомобилей, что на 35,4 процента ниже, чем за тот же период прошлого года.