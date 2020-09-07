Картина дня: коронавирус в таллиннских университетах, экономический прогноз и задержание Марии Колесниковой

Министр Кийк: Эстония выполняла соглашения по балтийскому пузырю

По словам министра социальных дел Танеля Кийка, Эстония соблюдает правила так называемого балтийского пузыря, согласованные тремя странами Балтии. Соглашение допускает внутригосударственные различия по правилам, которые делали все три стороны, и Эстония всегда сообщала о них своим коллегам. Читать далее...

Министерство финансов прогнозирует реальный спад экономики Эстонии на 5,5%

В этом году внутренний валовый продукт (ВВП) Эстонии переживет реальный спад на 5,5%, однако уже в следующем году его ожидает рост на 4,5% - с таким прогнозом в понедельник выступило Министерство финансов. Читать далее...

Письмо читателя: водителей проверяют слишком много

В настоящее время как на телевидении, так и в газетах бросается в глаза обеспокоенность Департамента шоссейных дорог в связи с экзаменами по вождению. Если в других сферах нет работы, остались только безработные и их становится все больше и больше, то у сотрудников Департамента шоссейных дорог дел невпроворот и заметна острая нехватка экзаменаторов, пишет в Postimees водитель с большим стажем Хейнрих Суйк.

Какие пособия получают к началу учебного года школьники в разных городах Ида-Вирумаа?

Многие местные самоуправления осенью выплачивают “ранцевые” пособия семьям, в которых дети впервые идут в школу. В разных городах Ида-Вирумаа отличаются не только суммы, которыми город поддерживает первоклашек, но и условия получения пособия. А в Силламяэ и Нарва-Йыэсуу пособие на 1 сентября могут получить и школьники более старшего возраста. Читать далее...

В Таллиннском техническом университете обнаружили коронавирус у девяти студентов

Ректор Таллиннского технического университета Тийт Ланд на посвященном COVID-19 инфочасе сообщил, что коронавирус был обнаружен у девяти студентов. Читать далее...

Кылварт: возможно, "желтый сценарий" придется применить в ближайшее время

Как сообщил в эфире программы "Terevisioon" мэр Таллинна Михаил Кылварт, существует вероятность, что для предотвращения распространения коронавируса в столице придется применить "желтый сценарий". Читать далее...

В Эстонии выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 725 тестов на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, 16 проб дали положительный результат. Читать далее...

Министры здравоохранения ЕС: карантин надо сократить с 14 до десяти дней

Министры здравоохранения стран Евросоюза считают, что если человек возвращается из региона с повышенным риском заражения коронавирусной инфекцией, он должен обязательно находиться на карантине не 14 , а десять дней. Читать далее...

Таллиннский университет сообщил о двух случаях заражения коронавирусом

По данным Таллиннского университета, у двух человек, находившихся в учебном заведении, диагностирован коронавирус. В одном случае ближайшие контакты установлены и отправлены в самоизоляцию. Во втором случае идет расследование. Известно, что эти люди заразились не в университете. Читать далее...

С понедельника самоизоляция потребуется приехавшим в Эстонию из 29 стран Европы

С понедельника, 7 сентября, оставаться две недели на самоизоляции должны люди, прибывающие в Эстонию из 29 стран Европы. Читать далее...

Определены самые желанные работодатели Эстонии

В этом году самым желанным работодателем, т. е. предприятием, в котором жители Эстонии больше всего хотели бы работать в 2020 году, стала компания Telia Eesti. В первую тройку, наряду с Eesti Energia, вошел новичок рейтинга LHV Pank. Читать далее...

В Минске неизвестные задержали и увезли Марию Колесникову

Члена Координационного совета Белоруссии и лидера штаба Виктора Бабарико Марию Колесникову неизвестные люди задержали в центре Минска. Читать далее...

В вытрезвителе Пыхьяской префектуры умер мужчина

Сегодня утром в вытрезвителе Пыхьяской префектуры скончался 52-летний мужчина. Читать далее...

Около сотни белорусских компаний раздумывают над переносом своей деятельности в Латвию