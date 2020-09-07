Министр Кийк: Эстония выполняла соглашения по балтийскому пузырю

«Эстония выполняла соглашение о применении двухнедельной самоизоляции для прибывающих из стран с высоким уровнем риска заражения. Согласно соглашению трех стран, все стороны могут делать исключения представителям определенных сфер жизни или другим людям на основе особых условий. Таким образом, по предложению ученого совета COVID-19 в аэропорту и порту делают тесты, как и в некоторых других странах ЕС. Изменения, действующие с 1 сентября, были введены только для людей, работающих в Эстонии, чтобы они могли быстрее вернуться к работе, и мы также заблаговременно проинформировали другие страны Балтии об этой возможности», – сказал министр социальных дел Танель Кийк.

В совместном заявлении есть пункт, который позволяет странам Балтии устанавливать особые условия для пассажиров, въезжающих в страны Балтии из других стран ЕС и третьих стран в отношении требования 14-дневной самоизоляции. Все три страны Балтии также установили определенные условия. Кроме того, Эстония, Латвия и Литва приняли особые решения касательно движения самолетов для обеспечения необходимой мобильности для жителей своих стран.

«Подавляющее большинство мер по предотвращению распространения коронавируса – внутригосударственная организация тестирования, предоставление медицинских и социальных услуг, организация культурной и образовательной жизни, количество участников публичных мероприятий, возможные ограничения на продажу алкоголя, мобильные приложения для контроля распространения вируса и так далее – эти решения принимаются каждой страной самостоятельно исходя из договоренности», – подчеркнул министр Танель Кийк.