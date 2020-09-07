Медиапредприятия Эстонии жалуются на ERR в Еврокомиcсию

Предъявленная жалоба касается в основном того, что госбюджетом финансируется производство онлайн-новостей ERR. По оценке союза, производство онлайн-новостей не прописано в задачах ERR в законе и вызывает нечестную конкуренцию на медиарынке.

В области производства новостей в интернете между частными новостными порталами и так существует достаточная конкуренция, поэтому вмешательство государства неоправданно и наносит ущерб честной конкуренции. Частные новостные порталы предоставляют новости быстро, профессионально, всесторонне и независимо.

«ERR никогда не печатала газеты, поскольку с этим медиа-ландшафт отлично справлялся при поддержке частного сектора. Так же дела обстоят и с новостными порталами, между которыми идет плотная конкуренция. Новостные порталы по своей сути являются преемниками газет», - пояснила исполнительный директор Союз медиапредприятий Мерле Вийрмаа-Трейфельдт.

«В обеспокоенности частных медиа-каналов по поводу ERR в Эстонии в связи с нечестной конкуренцией нет ничего уникального, - добавила представляющая по данной жалобе СМЭ ведущий партнер бюро Derling Primus Пирет Бланкин. - Эстония на сегодня остается одной из немногих стран в Европе, где до сих пор не определены правила национальной вещательной корпорации и не уточнен порядок финансирования этой структуры. В то же время, большинство стран это сделали сами или после того, как их к этому принудила Европейская комиссия».

«Мы очень высоко ценим выпускаемый ERR контент. Если ERR направит свои, пока вызывающие необоснованную конкуренцию ресурсы, не предназначенные для выполнения общественно важных задач, на усиление того содержания, которое предписано вещанию, исходя из законов, то от этого только выиграют все жители Эстонии», - подчеркнула Вийрмаа-Трейфельдт.