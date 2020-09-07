В Таллиннском техническом университете обнаружили коронавирус у девяти студентов
В понедельник, 7 сентября, Таллиннский технический университет принял решение, что исходя из-за уровня заражения коронавирусом в Таллинне и Харьюском уезде и заражений среди студентов некоторые учебные программы университета не позднее 9 сентября временно перейдут на дистанционное обучение, сообщила пресс-служба TalTech.
Дистанционное обучение изначально рассчитано на две недели. В университете разработаны различные правила поведения, и ситуация оценивается на ежедневной основе. Гибридное обучение рекомендуется и поддерживается.
Проректор по учебной работе ТТУ Хендрик Волл сказал: «В свете сегодняшней ситуации мы можем сказать, что принятое летом с тяжелым сердцем решение отказаться от новых студентов из стран с высоким уровнем заражения коронавирусом было правильным. Риск коронакризиса, связанный с возвращением иностранных студентов, теперь реализовался. В связи со сложившейся ситуацией Технический университет перейдет на дистанционное обучение по всем англоязычным программам в течение следующих двух недель. Одна учебная программа на эстонском языке, в которой участвовал инфицированный студент, также будет переведена на дистанционное обучение. В университете разработаны различные сценарии рисков, которые помогают техническому университету лучше оценивать ситуацию и принимать решения».
По состоянию на понедельник девять студентов сообщили о положительном результате теста на COVID-19. Как известно, никто из них не заразился в университетском городке. Все дела решаются оперативно при сотрудничестве с Департаментом здоровья. Все идентифицированные близкие контакты были уведомлены, а потенциальных носителей вируса попросили оставаться на самоизоляции.
Университет поощряет переход на удаленную работу в тех случаях, когда это возможно.
ТТУ рекомендует студентам и сотрудникам соблюдать гигиенические требования Департамента здоровья: мыть руки, носить маски и не приходить в университет с симптомами болезни.