В Таллиннском техническом университете обнаружили коронавирус у девяти студентов

Дистанционное обучение изначально рассчитано на две недели. В университете разработаны различные правила поведения, и ситуация оценивается на ежедневной основе. Гибридное обучение рекомендуется и поддерживается.

Проректор по учебной работе ТТУ Хендрик Волл сказал: «В свете сегодняшней ситуации мы можем сказать, что принятое летом с тяжелым сердцем решение отказаться от новых студентов из стран с высоким уровнем заражения коронавирусом было правильным. Риск коронакризиса, связанный с возвращением иностранных студентов, теперь реализовался. В связи со сложившейся ситуацией Технический университет перейдет на дистанционное обучение по всем англоязычным программам в течение следующих двух недель. Одна учебная программа на эстонском языке, в которой участвовал инфицированный студент, также будет переведена на дистанционное обучение. В университете разработаны различные сценарии рисков, которые помогают техническому университету лучше оценивать ситуацию и принимать решения».

По состоянию на понедельник девять студентов сообщили о положительном результате теста на COVID-19. Как известно, никто из них не заразился в университетском городке. Все дела решаются оперативно при сотрудничестве с Департаментом здоровья. Все идентифицированные близкие контакты были уведомлены, а потенциальных носителей вируса попросили оставаться на самоизоляции.

Университет поощряет переход на удаленную работу в тех случаях, когда это возможно.