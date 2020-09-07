В вытрезвителе Пыхьяской префектуры умер мужчина

Вчера, 6 сентября, в 21:57 ехавшая по шоссе Козе из Кехра скорая помощь обнаружила трех лежащих на земле мужчин, которые находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Медики осмотрели их и вызвали полицию. Двоих пьяных патруль развез по домам, а третий, 52-летний мужчина, не имевший в этом районе близких, был доставлен в вытрезвитель, где ранее уже неоднократно бывал.

По словам ведущего полицейского Пыхьяской префектуры Данеля Кыдара, доставленного в 00:42 в вытрезвитель человека после осмотра дежурным медиком поместили в камеру, где регулярно проверяли его состояние. В 4:25 сотрудник вытрезвителя заметил, что мужчина долгое время лежит в одном положении. «Сотрудник тут же вызвал медика, который попытался привести его в чувство, также была вызвана и скорая помощь, но к сожалению, спасти человека не удалось», - объяснил Кыдар.