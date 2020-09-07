Навального вывели из комы

«Он реагирует на словесные стимулы, - говорится в пресс-релизе. - По-прежнему еще слишком рано оценивать долгосрочные последствия его тяжелого отравления». По оценке врачей, его состояние улучшилось, передает «Интерфакс».

Врачи регулярно общаются с женой пациента Юлией Навальной, и в очередной раз получили от нее разрешение на публикацию информации о его состоянии.

Навальному стало плохо 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Его экстренно госпитализировали в Омске. 22 августа его спецрейсом вывезли в Берлин.

24 августа врачи в Charite заявили, что, политик получил отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, это подтвердили исследования в том числе независимых лабораторий. Конкретный яд врачи не нашли.

2 сентября правительство ФРГ сообщило, что исследование лаборатории бундесвера показало, что Навальный отравлен нервно-паралитическим веществом группы «Новичок».