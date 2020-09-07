Пн, 7.09.2020
Программа сделана исходя из того, чтобы можно было уведомить человека об опасном контакте, не разглашая личных данных. Алексей Бляхин
Алексей Бляхин

ВОЗ не верит, что вакцина от коронавируса станет доступной в этом году

Вакцина.

ФОТО: Shutterstock

Вместе с пандемией COVID-19 началась гонка создания вакцины. Желание прийти к финишу первыми породило ошибочные заявления и прогнозы относительно сроков готовности вакцины. Поскольку создание безопасного лекарства требует прохождения нескольких этапов исследования, привлечения тысяч человек и объемного анализа влияния препарата, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пытается умерить пыл общественности, заявляя, что массовой вакцинации не стоит ждать до середины 2021 года, пишет Tervis.

Если проводимая в лаборатории исследовательская работа оказывается успешной, а эффективность и безопасность препарата подтверждаются, то начинается самая продолжительная фаза — клинические исследования.

На сегодняшний день около 40 вакцин находятся в фазе клинических исследований с добровольцами, еще около 100 вакцин проходят испытания на животных, передает Medical Daily. В использование взяты три вакцины от производителей из Китая и России, но из-за нехватки клинических испытаний, данные препараты не получили одобрения ВОЗ или Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA).

Также ученые пытаются выяснить, каким эффектом обладает вакцина по сравнению с другими существующими вакцинами и плацебо. Только после успешно пройденных испытаний, FDA одобрит появление препарата на рынке. После чего начнется массовое производство и распространение, что тоже потребует времени.

Подход правительства США к данной теме отличается: там не исключают, что FDA сможет акцептировать лекарство с доказанной безопасностью, даже несмотря на то, что клинические испытания прошли не в обычном объеме. Таким образом, вакцина против коронавируса может появиться на рынке поздней осенью этого года и будет использоваться в первую очередь лицами из групп риска, такими как медицинские работники.

Специалисты по инфекционным заболеваниями и другие эксперты в области здравоохранения считают, что FDA не должен делать поблажек, испытания вакцины должны пройти те же этапы и в том же объеме, что и другие лекарства. Таким образом и ученые, и общественность будут более уверены в ее эффективности и безопасности.

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