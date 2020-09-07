ВОЗ не верит, что вакцина от коронавируса станет доступной в этом году

Если проводимая в лаборатории исследовательская работа оказывается успешной, а эффективность и безопасность препарата подтверждаются, то начинается самая продолжительная фаза — клинические исследования.

На сегодняшний день около 40 вакцин находятся в фазе клинических исследований с добровольцами, еще около 100 вакцин проходят испытания на животных, передает Medical Daily. В использование взяты три вакцины от производителей из Китая и России, но из-за нехватки клинических испытаний, данные препараты не получили одобрения ВОЗ или Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA).

Также ученые пытаются выяснить, каким эффектом обладает вакцина по сравнению с другими существующими вакцинами и плацебо. Только после успешно пройденных испытаний, FDA одобрит появление препарата на рынке. После чего начнется массовое производство и распространение, что тоже потребует времени.

Подход правительства США к данной теме отличается: там не исключают, что FDA сможет акцептировать лекарство с доказанной безопасностью, даже несмотря на то, что клинические испытания прошли не в обычном объеме. Таким образом, вакцина против коронавируса может появиться на рынке поздней осенью этого года и будет использоваться в первую очередь лицами из групп риска, такими как медицинские работники.