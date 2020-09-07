Приложение HOIA скачали 100 000 раз, больными себя отметили 22 человека

Как сказал сказал руководитель отдела цифровых услуг TEHIK Танель Тера, Hoia является самым загружаемым мобильным приложением в Эстонии уже третью неделю подряд с момента его открытия для закачивания. «Конечно, здесь сыграли свою роль различные крупные спортивные мероприятия и фестивали, и все больше и больше людей загружают приложение Hoia для более безопасного посещения», - сказал Тера, добавив, что чем больше людей скачает его, тем лучше оно будет работать.