Пн, 7.09.2020
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Яна Тоом
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Приложение HOIA скачали 100 000 раз, больными себя отметили 22 человека

Телефон. Иллюстративное фото.

ФОТО: Shutterstock

По данным Центра инфосистем здоровья и благополучия (Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus, TEHIK), мобильное приложение HOIA скачали более 100 000 раз. 

По сообщению представителя TEHIK, свой положительный диагноз в нем подтвердили 22 человека.

Как сказал сказал руководитель отдела цифровых услуг TEHIK Танель Тера, Hoia является самым загружаемым мобильным приложением в Эстонии уже третью неделю подряд с момента его открытия для закачивания. «Конечно, здесь сыграли свою роль различные крупные спортивные мероприятия и фестивали, и все больше и больше людей загружают приложение Hoia для более безопасного посещения», - сказал Тера, добавив, что чем больше людей скачает его, тем лучше оно будет работать.

«Конечно, не стоит бояться отмечать себя в приложении как заболевшего, потому что по нему невозможно идентифицировать человека, - сказал Тера. - Однако очень многих людей можно оповестить о том, что они случайно соприкасались с заболевшим». 

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