Рубль рухнул на фоне новостей об отравлении Навального

В понедельник днем курс евро на "Московской бирже" поднялся выше 90 рублей - впервые с 12 февраля 2016 года. На 13 часов евро торговался по 90,035 рублей, а затем еще подорожал до 90,10 рублей. Доллар торговался выше 76 рублей впервые с 22 апреля, пишет Deutsche Welle.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно дешевеет к доллару и евро на тонком рынке из-за выходного дня в США, где отмечается День труда. Негативные настроения игроков обусловлены опасениями расширения антироссийских санкций в связи с отравлением Алексея Навального, последними новостями на эту тему и падением цен на нефть.
Как полагает Reuters, на ослабление рубля повлияло не только охлаждение российско-германских отношений из-за отравления Алексея Навального, но и непрекращающиеся протесты в Беларуси.
Ранее в понедельник официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает введение против России санкций, которые могут коснуться и строительства газопровода "Северный поток - 2". Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас увязал будущее этого проекта с расследованием отравления Алексея Навального.
2 сентября Меркель сделала заявление о том, что Алексей Навальный был отравлен боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок". "Специальная лаборатория бундесвера представила четкий результат: Алексей Навальный стал жертвой покушения с применением химического нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", - указала Меркель. Российское руководство отрицает все обвинения в причастности к покушению на Алексея Навального.