Рубль рухнул на фоне новостей об отравлении Навального

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно дешевеет к доллару и евро на тонком рынке из-за выходного дня в США, где отмечается День труда. Негативные настроения игроков обусловлены опасениями расширения антироссийских санкций в связи с отравлением Алексея Навального, последними новостями на эту тему и падением цен на нефть.

Как полагает Reuters, на ослабление рубля повлияло не только охлаждение российско-германских отношений из-за отравления Алексея Навального, но и непрекращающиеся протесты в Беларуси.

Ранее в понедельник официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает введение против России санкций, которые могут коснуться и строительства газопровода "Северный поток - 2". Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас увязал будущее этого проекта с расследованием отравления Алексея Навального.