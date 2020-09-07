Пять человек получили 20 лет тюрьмы за убийство саудовского журналиста

Пять человек получили по 20 лет лишения свободы, один - 10 лет, еще двое - по семь. При этом судебные власти не стали публиковать имена осужденных.

Хашкаджи, работавший для американского издания The Washington Post, был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Тело журналиста так и не было найдено.

По версии Эр-Рияда, Хашкаджи был убит саудовскими агентами в ходе операции, спланированной двумя помощниками наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, причем помощники теперь уволены, а сам принц к убийству не причастен.