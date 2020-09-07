За неделю в Харьюмаа воры обчистили девять BMW

"Если вы рядом со своим домом как в ночное, так и в дневное время заметили что-то подозрительное, сообщите об этом сразу же полиции на номер 112", - сказал руководитель службы по борьбе с тяжкими преступлениями криминального бюро Пыхьяской префектуры Ханнес Кельт.