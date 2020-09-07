За неделю в Харьюмаа воры обчистили девять BMW

За последнюю неделю в разных местах Харьюмаа из девяти легковых автомобилей BMW были украдены электроника и запчасти, пишет Rus.ERR.
"Если вы рядом со своим домом как в ночное, так и в дневное время заметили что-то подозрительное, сообщите об этом сразу же полиции на номер 112", - сказал руководитель службы по борьбе с тяжкими преступлениями криминального бюро Пыхьяской префектуры Ханнес Кельт.
Воры опустошили BMW в Пирита, Табасалу, Мурасте и Нымме, забрав разную электронику, например, навигационные системы, а также руль, фары и другие запчасти.
"Основные советы для предотвращения краж - сообщать полиции о вызывающих подозрение людях и автомобилях, закрывать двери автомобиля, хранить ключи от автомобиля в надежном месте и при возможности парковать автомобиль вблизи работающей камеры видеонаблюдения", - говорит Кельт.