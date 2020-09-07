Пн, 7.09.2020
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Петер Зашев
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  • За неделю в Харьюмаа воры обчистили девять BMW

За неделю в Харьюмаа воры обчистили девять BMW

Süttis sõiduauto BMW. Foto on illustratiivne.

ФОТО: Sander Ilvest

За последнюю неделю в разных местах Харьюмаа из девяти легковых автомобилей BMW были украдены электроника и запчасти, пишет Rus.ERR.

"Если вы рядом со своим домом как в ночное, так и в дневное время заметили что-то подозрительное, сообщите об этом сразу же полиции на номер 112", - сказал руководитель службы по борьбе с тяжкими преступлениями криминального бюро Пыхьяской префектуры Ханнес Кельт.

Воры опустошили BMW в Пирита, Табасалу, Мурасте и Нымме, забрав разную электронику, например, навигационные системы, а также руль, фары и другие запчасти.

"Основные советы для предотвращения краж - сообщать полиции о вызывающих подозрение людях и автомобилях, закрывать двери автомобиля, хранить ключи от автомобиля в надежном месте и при возможности парковать автомобиль вблизи работающей камеры видеонаблюдения", - говорит Кельт.

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