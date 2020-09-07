Пропавший в Тюри мужчина найден в пруду мертвым

О пропаже местного 54-летнего мужчины в полицию сообщили его близкие сегодня же, около 13 часов. Мужчину не видели со вчерашнего дня.

В 15:24 сегодня поступило сообщение, что на берегу пруда в Вяэтса найдены личные вещи. Выяснилось, что они принадлежали пропавшему мужчину. В пруду же обнаружили его труп.

«Заходя в водоем нужно быть очень внимательным, даже если речь идет о месте, которое знакомо. В данном случае берег пруда был очень скользким, а дно в пруду неровное и резко уходит вниз», - объяснил полицейский Вальдур Мыттус.