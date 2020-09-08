Видео ⟩ Признанная виновной в насилии над детьми "мать года" стала жертвой коллективной лжи?

В феврале этого года впервые прозвучала новость о том, что женщине предъявлено суровое обвинение. Утверждалось, что в течение четырех лет Малле недостойно обращалась с пятью своими приемными детьми. Ляэнеская окружная прокуратура направила в суд обвинение, по которому Кобин вменялось в вину неоднократное избиение руками и ногами пяти приемных детей в возрасте от 9 до 17 лет. Кроме того, она якобы запирала детей в подвале или в туалете на продолжительный срок - до 12-и часов.

По словам самой Малле, у этих пяти детей - очень сложное, даже кримнимальное, прошлое. Малле Кобин утверждает, что обвинения в ее адрес безосновательны.

В разговоре с ведущей Kuuuurija Катрин Луст Кобин указывает на странности в деле против нее: например, как правило, несовершеннолетние опрашиваются один раз, чтобы не травмировать их. Показания же двоих ее приемных детей были следователи брали трижды, и каждый раз рассказанная история менялась.

По мнению Кобин, истоки возбужденного против нее дела кроются в том факте, что детдома получают от местных самоуправлений деньги за каждого ребенка и поэтому отнюдь не заинтересованы в том, чтобы дети уходили в приемные семьи.