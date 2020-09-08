Видео ⟩ Убившему лису чиновнику грозят расправой. Что на самом деле заставило его взяться за молоток?

25 августа Эстонский союз защиты животных запостил в Фейсбуке вгоняющий в ужас текст, который иллюстрировало изображение окровавленного молотка рядом с фотографией милых лисят. В этом посте рассказывалось об ужасном деянии: хийумааский чиновник с бесчеловечной жестокостью убил молотком детеныша лисы. Этим текстом поделились в соцсетях и оставили под ним свои комментарии тысячи пользователей по всей Эстонии, многие из которых восприняли совершенное над лисенком насилие так близко к сердцу, что и сами хотели прибить этого мужчину.

Союз защиты животных, у которого в Фейсбуке 15 тысяч друзей, опубликовал пост на следующий день после инцидента. В этом посте говорилось, что Тоомас напал с молотком на испуганное животное, которое забежало в один из спортивных магазинов в Кярдла. Лисенок якобы спрятался среди велосипедов, и Тоомас пошел за ним, закрыв перед этим входную дверь. Тоомас оставался в узком помещении для ремонта велосипедов наедине с животным в течение пяти минут, после чего послышался жалобный звериный вопль.

Сам Тоомас объяснил случившееся Союзу защиты животных тем, что лис вел себя непредсказуемо - скалился, делал угрожающие движения и рычал. Именно поэтому мужчина взял молоток и убил лесного зверя одним ударом молотком по голове - исключительно из самообороны и первым попавшимся под руку предметом.

На вопрос ведущей Kuuuurija Катрин Луст, что он чувствовал после совершенного действия, Тоомас Ваннас отвечает: "Я был в шоке. Мне было нехорошо. Я не убийца".

Затем то и последовал пост Союза защиты животных, который полностью перевернул жизнь Тоомаса с ног на голову: травля в соцсетях, электронные письма и смски с пожеланиями смерти довели его до мыслей о самоубийстве.

Вдобавок, волостная управа решила прекратить с ним трудовые отношения, мотивировав это нанесенным репутации волости ущербом.

Однако теперь Тоомас решил судиться с теми, кто очернял его и угрожал ему расправой. Его интересы защищает уже успевший прославиться в этой области адвокат Роберт Сарв. "У защитников животных нет права проводить общественный самосуд, - считает он. - В обществе должны сформироваться границы: что можно делать в рамках выражения своего мнения и что нельзя".