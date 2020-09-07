МИД Великобритании вызвал посла России из-за отравления Навального

Алексею Навальному 20 августа стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске, оппозиционера на скорой отвезли в больницу. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.