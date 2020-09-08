Фото ⟩ Изобретатель из Причудья и его необычные машины

Выпускнице летней школы журналистики SSE Riga и Rus.Postimees Дарье Богер удалось побывать в мастерской изобретателя и конструктора Леонида Шлендухова и посмотреть его лучшие работы. По специальности наш герой токарь, а машинами занимается всю свою сознательную жизнь. «Я изготовил снегоход с двумя ведущими задними колесами, а впереди была лыжа. Мотор - от мотороллера Т200. Это шедевр того времени», - так Леонид Шлендухов описывает свой первый снегоход для рыбалки, который он смастерил еще 1979 году.

Необычные машины Леонида Шлендухова. ФОТО: Личный архив

Поскольку в то время не было интернета, ему приходилась черпать информацию из журналов «За рулем» и «Моделист-конструктор». И хотя сейчас все уже есть в интернете, по словам мастера, воплотить в реальность свои идеи все равно не так просто: как правило, искать изюминку приходится самостоятельно.

После простых снегоходов Леонид Шлендухов перешел к изготовлению более сложных моделей на базе автомобилей. «В основном, в ход шли УАЗики и дешевые иномарки. С каждым годом вид снегоходов менялся в лучшую сторону. Погода и условия эксплуатации сами диктовали конструкцию. Сначала были заднеприводные, потом стали полноприводные и плавающие. Изменились и конструкция, и внешний вид. Сейчас эти "каракатицы" имеет каждый рыбак, поэтому создавать их уже нет смысла», - объяснил Леонид Шлендухов. Для повышенной проходимости зимой по глубокому снегу он решил заменить колеса на гусеницы. В 2003 году изобретатель модернизировал вездеход буром для льда, что очень облегчило труд рыбака.

Леонид Шлендухов. ФОТО: Фото автора

Но и этого Леониду показалось мало, и он решил переключиться на еще более интересные проекты. Одним из них стал трайк, который являлся мечтой всей его жизни. На создание этой машины у него ушло два года. Это один из немногих зарегистрированных самодельных трайков в Эстонии, но сейчас, после изменения европейских норм, самоделку зарегистрировать невозможно. Другой новинкой стал самодельный багги, а в настоящий момент Шлендухов реставрирует УАЗ-469 1980 года.

Багги Леонида Шлендухова. ФОТО: Фото автора

«В детстве один мужчина прокатил меня на мотоцикле, и с тех пор я ими заболел. В 1964 году получил права на управление мотоциклом. В том же году я купил ИЖ-56. После него были разные мотоциклы. Занимался даже мотокроссом, но годы берут свое», - признается изобретатель.

Леонид Шлендухов на своем примере доказывает, что возраст - не помеха для хобби: «Мой девиз по жизни – это не останавливаться, пока есть идеи».

Любовь к мотоциклам у Леонида Шлендухова с детства. ФОТО: Личный арив