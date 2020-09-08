Зима без локдаунов: Европа решила взять пример с Швеции и не запираться от вируса

Обойтись без локдауна

Такими темпами бизнес не только не переживет вторую волну, но и рискует не дожить до нее.

Конечно, не факт, что вирус вернется с новой силой, но предчувствие второй волны обострилось в Европе с возвращением школьников и студентов в классы и в общественный транспорт после полугодового перерыва. И в связи с грядущим похолоданием, которое впервые за время относительной вольности загонит людей в помещения, где риск заразиться выше, чем на террасах и лужайках.

А вот что факт - так это жгучее желание Европы найти способ справиться с любым обострением пандемии, не запирая людей по домам на несколько недель, как это было в большинстве крупнейших стран ЕС - Франции, Италии, Испании. И в соседней Великобритании.

«Я сейчас исключаю возможность нового локдауна в нашей стране», - сказал министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

«Общий локдаун Италии не грозит», - сказал он в интервью агентству Bloomberg и объяснил свою уверенность тем, что сейчас больницы лучше подготовлены, анализы делаются быстро, средний возраст заразившихся - 30 лет, у большинства нет даже симптомов, а по всей стране в конце августа в реанимации лежало 66 пациентов по сравнению с 4068 на весеннем пике пандемии.

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Его немецкий коллега выразился в том же духе: зимой и осенью Германия обойдется без большого локдауна.

«Уж точно не понадобится вводить его в масштабах всей страны. Мы с уверенностью входим в осенне-зимний период», - сказал глава немецкого минздрава Йенс Шпан.

В основном потому, добавил он, что за последние полгода медики и чиновники научились точечно бороться с эпидемией, выделять и изолировать очаги, не прибегая к ковровым бомбардировкам.

Научиться жить с вирусом

Чем дальше в прошлое уходит первый приступ страха перед смертельным вирусом и чем четче очертания экономического и социального кризиса, тем больше критиков у тактики выжженной земли, к которой прибегли власти многих стран мира в первые месяцы пандемии.

И тем меньше у политиков желания повторять эксперимент над избирателями.

«Мы должны любой ценой избежать крайних мер, на которые мы вынужденно пошли в марте и апреле, поскольку и с социальной, и с экономической точки зрения они невыносимы», - сказал в понедельник португальский премьер Антониу Кошта.

Возможно, власти перегнули палку, но иного выхода не было, уверен немецкий министр Шпан.

«В марте была не такая ситуация, как сейчас, в сентябре. Мы меньше знали, и динамика была другая. Тогда единственным верным и нужным решением было принять меры, и мы сделали это, чтобы защитить людей», - сказал он.