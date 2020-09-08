Сб, 12.09.2020
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Яна Тоом
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  • В Пирита лучше не ехать! Сегодня проходят чемпионаты Эстонии и Таллинна

В Пирита лучше не ехать! Сегодня проходят чемпионаты Эстонии и Таллинна

Марафон.

ФОТО: Эрик Прозес

В субботу, 12 сентября, в районе Рейди-теэ и Пирита-теэ состоятся чемпионаты Эстонии и Таллинна по марафонскому бегу. Водителей и пешеходов просят ознакомиться с информацией об организации дорожного движения и избегать попадания на трассу соревнований.

Маршрут марафона.

ФОТО: Pirita linnaosavalitsus

Трасса марафона пройдет по велосипедно-пешеходным дорожкам на Пирита-теэ и на Рейди-теэ, а также по полосе для общественного транспорта на Пирита-теэ. Старт и финиш марафона будут находиться у "Русалки".

Изменения организации дорожного движения 12 сентября:

  • Пешеходно-велосипедные дорожки Рейди и Пирита-теэ будут закрыты для движения с 8:00 до 14:00.
  • С 8:00 до 13:30 будут закрыты для движения выделенная для общественного транспорта полоса, а также вторая полоса Пирита-теэ по направлению в город. Движущийся в город транспорт (в т.ч. общественный) будет направлен на общую полосу, прилегающую к разделительному островку.
  • С 8:00 до 13:30 следующие в город автобусы маршрутов 1A, 5, 8, 34A и 38 не будут останавливаться на следующих остановках по Пирита-теэ: Мялестусвялья, Маарьямяги, Лиллепавильон и Лалувяльяк.
  • Автомобильная стоянка у памятника «Русалка», расположенная напротив Пирита-теэ, будет закрыта с 7:00 до 15:00.
  • В направлении Пирита для движения будет открыта одна полоса согласно схемам движения при строительстве автобусной полосы.

Движение по время проведения мероприятия будет регулироваться лицензированными регулировщиками G4S. Безопасность забега обеспечат полицейские, охранники и судьи на трассе.

В случае возникновения дополнительных вопросов, связанных с дорожным движением, обращайтесь за помощью по электронной почте liiklus@jooks.ee

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