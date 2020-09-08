Вт, 8.09.2020
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Петер Зашев

В субботу марафон нарушит дорожное движение в Таллинне

Марафон.

ФОТО: Эрик Прозес

В субботу, 12 сентября, состоятся чемпионаты Эстонии и Таллинна по марафонскому бегу, что приведет к нарушению дорожного движения в столице.

Маршрут марафона.

ФОТО: Pirita linnaosavalitsus

Трасса марафона пройдет по велосипедно-пешеходным дорожкам на Пирита-теэ и на Рейди-теэ, а также по полосе для общественного транспорта на Пирита-теэ. Старт и финиш марафона будут находиться у "Русалки".

Изменения организации дорожного движения 12 сентября:

  • С 8 до 14 часов для движения закрыты пешеходно-велосипедные дорожки на Пирита-теэ и на Рейди-теэ;
  • С 8 до 13.30 закрыта ведущая в город полоса для общественного транспорта на Пирита-теэ и одна полоса для автомобилей;
  • С 8 до 13.30 автобусы № 1A, 5, 8, 34A и 38 в направлении города с 8.00 до 13:30 не будут останавливаться на остановках "Мялестусвялья", "Маарьямяги", "Лиллепавильон" и "Лаулувяльяк" на Пирита-теэ;
  • С 7 до 15 часов закрыта парковка рядом с памятником "Русалке";
  • Дорожное движение в направлении Пирита будет направлено по одной полосе;
  • С 8 до 13.30 движение в направлении D-терминала Таллиннского порта будет проходить через перекресток Рейди-теэ - Петроолиуми. Перекресток Рейди-теэ - Пикксильма будет закрыт;
  • Во время мероприятия дорожное движение будут направлять регулировщики.

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