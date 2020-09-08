В субботу марафон нарушит в Таллинне дорожное движение

В субботу, 12 сентября, в районе Рейди-теэ и Пирита-теэ состоятся чемпионаты Эстонии и Таллинна по марафонскому бегу. Водителей и пешеходов просят ознакомиться с информацией об организации дорожного движения и избегать попадания на трассу соревнований.
Трасса марафона пройдет по велосипедно-пешеходным дорожкам на Пирита-теэ и на Рейди-теэ, а также по полосе для общественного транспорта на Пирита-теэ. Старт и финиш марафона будут находиться у "Русалки".
Изменения организации дорожного движения 12 сентября:
- Пешеходно-велосипедные дорожки Рейди и Пирита-теэ будут закрыты для движения с 8:00 до 14:00.
- С 8:00 до 13:30 будут закрыты для движения выделенная для общественного транспорта полоса, а также вторая полоса Пирита-теэ по направлению в город. Движущийся в город транспорт (в т.ч. общественный) будет направлен на общую полосу, прилегающую к разделительному островку.
- С 8:00 до 13:30 следующие в город автобусы маршрутов 1A, 5, 8, 34A и 38 не будут останавливаться на следующих остановках по Пирита-теэ: Мялестусвялья, Маарьямяги, Лиллепавильон и Лалувяльяк.
- Автомобильная стоянка у памятника «Русалка», расположенная напротив Пирита-теэ, будет закрыта с 7:00 до 15:00.
- В направлении Пирита для движения будет открыта одна полоса согласно схемам движения при строительстве автобусной полосы.
Движение по время проведения мероприятия будет регулироваться лицензированными регулировщиками G4S. Безопасность забега обеспечат полицейские, охранники и судьи на трассе.
В случае возникновения дополнительных вопросов, связанных с дорожным движением, обращайтесь за помощью по электронной почте liiklus@jooks.ee
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