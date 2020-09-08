Диагноз COVID-19 поставлен 32 жителям Эстонии

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1 770 тестов на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, 32 пробы дали положительный результат.
Согласно Регистру народонаселения, больше всего положительных результатов поступило из Харьюмаа, где коронавирусом заразились 12 человек. В Вырумаа добавилось три, в Пярнумаа — два, а в Тартумаа и Вильяндимаа по одному случаю. Еще в десяти случаях информация о месте жительства больных в Регистре народонаселения отсутствует.
Из 12 новых случаев в Харьюмаа (девять из них в Таллинне), по имеющейся сейчас информации, семь связаны с заражением при близком контакте с другим носителем вируса, еще в одном случае вирус был привезен из Германии. Обстоятельства других заражений устанавливаются.
В двух случаях, установленных в период с 6 по 7 сентября, вирус был привезен из-за границы (Мехико, Италия), в кругу семьи и на работе заразились шесть человек.
Под наблюдением Пыхьяского регионального отделения Департамента здоровья пять активных вспышек заражения, из которых к очагу «Нымме Калью» относятся 15 заболевших, к очагу Ülemiste City — десять, к очагу Courmet Coffee — десять и к очагу вечеринки в сауне — семеро. Со вспышкой на рабочем месте связаны восемь случаев заболевания.
В Таллинне заболеваемость COVID-19 на 100 000 человек составляет 31,0. Всего Пыхьяское региональное отделение наблюдает 761 человек, из которых заразились 156.
В Ида-Вирумаа добавилось три новых случая, один из них в Нарве. В двух случаях речь идет о тесном контакте с носителями вируса, обстоятельства третьего случая устанавливаются.
Под наблюдением Идаского регионального отделения Департамента здоровья в связи с SARS-CoV-2 находятся почти 600 человек. Идаское региональное отделение работает с пятью активными вспышками, самая крупная из которых связана с шахтой «Эстония» (56 заболевших, из них 31 работник и 25 тех, кто был с ними в близком контакте). С так называемым очагом заражения Jõhvi Kelder связаны 15 человек, с британским очагом, возникшим после визита в Эстонию живущих в Соединенном Королевстве родственников, — 15 случаев, с очагом шахты «Оямаа» — девять, а с очагом Вируской тюрьмы — пять случаев заражения (три работника и два члена семьи).
Что касается новых случаев в Лыунаском регионе, то речь идет о пяти заразившихся, которые имеют отношение ко вспышке при праздновании дня рождения в Выру. Всего в нее входят 12 человек. Под наблюдением Лыунаского регионального отделения в связи с распространением коронавируса находятся почти 275 человек, из которых 30 больны.
Из двух случаев в Пярнумаа один связан с поездкой заграницу (Австрия, Италия), а второй имел место из-за контакта с коронапозитивным в Вырумаа. Из десяти человек, путешествовавших вместе по Австралии и Италии, у пятерых вирус был выявлен в Пярнумаа и у четверых — в Вырумаа. Один человек переболел вирусом весной и его анализы были отрицательными. Под наблюдением Ляэнеского регионального отделения 20 человек, из них заразились восемь.
Департамент здоровья напоминает: поскольку близким контактом считается ситуация, когда люди находятся друг от друга на расстоянии ближе двух метров дольше, чем 15 минут, идти на встречу больным — верный способ заразить своих друзей: часто люди часами сидят в закрытом помещении и громко разговаривают. Последнее помогает частицам вируса еще лучше распространяться.
Конечно, участники мероприятий могли бы установить на свои телефоны приложение HOIA, которое помогает более точно устанавливать возможные близкие контакты.
В больничном лечении нуждаются семь человек
По состоянию на утро 8 сентября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией госпитализированы семь человек, на искусственной вентиляции легких - ни одного.
На сегодняшний день в больницах завершено 418 случаев заболевания COVID-19 у 405 людей. Для уточнения: у одного человека может несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В этом случаев в первой больницы завершают случай заболевания, а во второй — открывают. Для оценки загруженности больниц важно их различать.
По состоянию на сегодняшний день выздоровели 2195 человек. Из них истории болезни 1 666 человек завершены (75,9%), у 529 человека (24,1%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 20,32.
Всего в Эстонии сделано почти 163 000 первичных тестов, из них 2564 , т.е. 1,6 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2.
С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.koroonakaart.ee/ru.
Как остановить распространение коронавируса?
- Самый эффективный метод избежать заражения — соблюдать дистанцию.
- В многолюдных местах и особенно в закрытых помещениях, где невозможно соблюдать дистанцию с другими людьми, рекомендуется носить маску.
- По возможности следует избегать замкнутых людных пространств.
- Необходимо соблюдать гигиену рук – другими словами, руки нужно часто мыть.
- Для мытья рук следует использовать теплую воду и мыло, а в общественных местах — дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.
- Если вы чихаете или кашляете, прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой. Использованную салфетку следует немедленно выбросить, а затем вымыть или продезинфицировать руки. При отсутствии салфетки используйте свой рукав (часть предплечья), но не голую руку.
- Если вы заболели, то должны оставаться дома даже при наличии легких симптомов.
- При проявлении любых симптомов заболевания следует подозревать коронавирус и обратиться к своему семейному врачу.
- Загрузите на свой телефон мобильное приложение HOIA через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы окажетесь в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее www.hoia.me.
COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.
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