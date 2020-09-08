Диагноз COVID-19 поставлен 32 жителям Эстонии

Согласно Регистру народонаселения, больше всего положительных результатов поступило из Харьюмаа, где коронавирусом заразились 12 человек. В Вырумаа добавилось три, в Пярнумаа — два, а в Тартумаа и Вильяндимаа по одному случаю. Еще в десяти случаях информация о месте жительства больных в Регистре народонаселения отсутствует.

Из 12 новых случаев в Харьюмаа (девять из них в Таллинне), по имеющейся сейчас информации, семь связаны с заражением при близком контакте с другим носителем вируса, еще в одном случае вирус был привезен из Германии. Обстоятельства других заражений устанавливаются.

В двух случаях, установленных в период с 6 по 7 сентября, вирус был привезен из-за границы (Мехико, Италия), в кругу семьи и на работе заразились шесть человек.

Под наблюдением Пыхьяского регионального отделения Департамента здоровья пять активных вспышек заражения, из которых к очагу «Нымме Калью» относятся 15 заболевших, к очагу Ülemiste City — десять, к очагу Courmet Coffee — десять и к очагу вечеринки в сауне — семеро. Со вспышкой на рабочем месте связаны восемь случаев заболевания.

В Таллинне заболеваемость COVID-19 на 100 000 человек составляет 31,0. Всего Пыхьяское региональное отделение наблюдает 761 человек, из которых заразились 156.

В Ида-Вирумаа добавилось три новых случая, один из них в Нарве. В двух случаях речь идет о тесном контакте с носителями вируса, обстоятельства третьего случая устанавливаются.

Под наблюдением Идаского регионального отделения Департамента здоровья в связи с SARS-CoV-2 находятся почти 600 человек. Идаское региональное отделение работает с пятью активными вспышками, самая крупная из которых связана с шахтой «Эстония» (56 заболевших, из них 31 работник и 25 тех, кто был с ними в близком контакте). С так называемым очагом заражения Jõhvi Kelder связаны 15 человек, с британским очагом, возникшим после визита в Эстонию живущих в Соединенном Королевстве родственников, — 15 случаев, с очагом шахты «Оямаа» — девять, а с очагом Вируской тюрьмы — пять случаев заражения (три работника и два члена семьи).

Что касается новых случаев в Лыунаском регионе, то речь идет о пяти заразившихся, которые имеют отношение ко вспышке при праздновании дня рождения в Выру. Всего в нее входят 12 человек. Под наблюдением Лыунаского регионального отделения в связи с распространением коронавируса находятся почти 275 человек, из которых 30 больны.

Из двух случаев в Пярнумаа один связан с поездкой заграницу (Австрия, Италия), а второй имел место из-за контакта с коронапозитивным в Вырумаа. Из десяти человек, путешествовавших вместе по Австралии и Италии, у пятерых вирус был выявлен в Пярнумаа и у четверых — в Вырумаа. Один человек переболел вирусом весной и его анализы были отрицательными. Под наблюдением Ляэнеского регионального отделения 20 человек, из них заразились восемь.