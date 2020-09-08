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Погранкомитет Белоруссии сообщил, что трое членов Координационного совета оппозиции - Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков - в ночь на вторник 8 сентября попытались покинуть Белоруссию. Добраться до границы с Украиной удалось только Кравцову и Родненкову, а Колесникову задержали. "Интерфакс-Украина" сообщает, что при попытке насильственного вывоза с территории Беларуси она порвала свой паспорт.

Власти и государственные новостные агентства Белоруссии распространяли противоречивую информацию об их местонахождении. Оппозиционеры пропали в понедельник утром, их местонахождение долго было неизвестно.

Как сообщили в погранкомитете Белоруссии, Мария Колесникова была задержана при попытке пересечения госграницы с Украиной. По словам представителя комитета Антона Бычковского, медицинская помощь ей не требуется.

"С точки зрения здоровья все в порядке, медицинская помощь ей не требуется", - сказал он.

"Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе", - говорится в сообщении агентства БелТа.

"Попытка депортации"

В погранслужбе Украины сообщили, что Колесникова в украинские пункты пропуска для прохождения контроля не приезжала, а Иван Кравцов и Антон Родненков прибыли на въезд в страну.

Границу Украины Колесникова не пересекла, так как при попытке насильственного вывоза с территории Белоруссии она порвала свой паспорт, сообщило агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники.

"При попытке фактической депортации она порвала паспорт и не могла быть пропущена пограничниками на территорию Украины", - сказал собеседник агентства.

Государственное телевидение опубликовало в телеграм-канале Агентства теленовостей, которое входит в структуру государственной Белтелерадиокомпании, видеообращение Ивана Кравцова, который заявил о планах членов КС покинуть Белоруссию.

"Я принял решение покинуть территорию страны. Сейчас мы, в том числе Мария Колесникова, будем пересекать границу Республики Беларусь и покинем ее на некоторое время", - сказал он и выключил камеру.

Ранее официальный представитель погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщал, что все трое - Колесникова, Родненков и Кравцов - утром во вторник пересекли границу с Украиной.

"Они втроем прошли оформление в пункте пропуска "Александровка" на границе с Украиной, после оформления убыли в сторону Украины", - сказал он.

Что говорят белорусские власти

Позже погранкомитет Белоруссии распространил новую версию произошедшего: якобы оппозиционеры на автомобиле "пытались прорваться через границу, создав угрозу жизни пограничника". При этом Колесникову якобы выпихнули из салона, уверяет погранслужба.

Адвокат Колесниковой Людмила Казак заявила РИА Новости, что ей не известно ее местонахождение. О том же сообщили и в штабе экс-кандидата на пост президента Виктора Бабарико.

"Вчера на поздний вечер информации никакой не было. Сейчас я еду в генпрокуратуру. Мы всё ещё разыскиваем Марию", - сказала Казак.

"Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов не связались со штабом Бабарико. Где они находятся сейчас, нам до сих пор неизвестно", - сообщил журналистам пресс-секретарь Глеб Герман.

"Инсценировка побега"?

По словам адвоката, родным Колесниковой также ничего не известно. "Родственники подали заявление о том, что она пропала", - напомнила она. По данным Tut.by, в милиции заявление родных не приняли.

Источник в окружении оппозиционеров сказал Интерфаксу, что Колесникову, Родненкова и Кравцова на границу с Украиной могли доставить спецслужбы из СИЗО.

"Ни Антон Родненков, ни Иван Кравцов, ни Мария Колесникова не планировали отъезд за границу. Были категорически против. На границе они оказались после задержания. Вероятно, их доставили туда из СИЗО и так же, как Ольгу Ковалькову принудили покинуть страну", - сказал источник.

Источник считает, что спецслужбы могли инсценировать попытку Колесниковой незаконно пересечь границу.

Марию Колесникову, члена Координационного совета Белоруссии и лидера штаба Виктора Бабарико, захватили в понедельник утром в центре Минска неизвестные люди.

Они вынудили ее сесть в микроавтобус с надписью "Связь" и куда-то увезли. Кто были эти люди и принадлежат ли они к государственным силовым структурам - неясно. Во всяком случае, представители МВД страны заявили, что не располагают информацией о задержании оппозиционерки.

Главный соперник Александра Лукашенко на прошедших в августе в Белоруссии президентских выборах Светлана Тихановская назвала исчезновение Колесниковой, Родненкова и Кравцова похищением с целью запугать оппозицию и сорвать работу координационного совета.

Реакция в мире

Правительства Великобритании и Германии выразили серьезную обеспокоенность исчезновением Марии Колесниковой.

В интервью газете Bild министр иностранных дел Германии Хейко Маас сказал, что его страна чрезвычайно обеспокоена судьбой Колесниковой, требует точной информации о ее местонахождении, а также освобождения всех политических заключенных в Белоруссии.

Маас добавил, что Германия, занимающая пост председателя Евросоюза, активно разрабатывает режим санкций, которые могут быть наложены на Белоруссию.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб написал в "Твиттере", что Лондон считает приоритетным установление местонахождения Колесниковой и ее освобождения.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкевичюс заявил, что власти Белоруссии пытаются избавиться от любой оппозиции.