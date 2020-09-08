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Власти и государственные новостные агенства Белоруссии распространили противоречивую информацию о местонахождении члена президиума координационного совета оппозиции Марии Колесниковой и еще двух оппозиционеров - Ивана Кравцова и Антона Родненкова. Они пропали в понедельник утром.

Власти и государственные новостные агенства Белоруссии распространили противоречивую информацию о местонахождении члена президиума координационного совета оппозиции Марии Колесниковой и еще двух оппозиционеров - Ивана Кравцова и Антона Родненкова. Они пропали в понедельник утром, их местонахождение до сих пор оставалось неизвестным.

Как утверждает госагентство БелТа, Мария Колесникова была задержана при попытке незаконного пересечения госграницы с Украиной.

"Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе", - говорится в сообщении агентства.

По данным агентства, члены координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов этой ночью покинули Белоруссию.

Государственное телевидение опубликовало в телеграм-канале Агентства теленовостей, которое входит в структуру государственной Белтелерадиокомпании, видеообращение исполнительного секретаря КС Ивана Кравцова, который заявил о планах членов КС покинуть Белоруссию.

"Я принял решение покинуть территорию страны. Сейчас мы, в том числе Мария Колесникова, будем пересекать границу Республики Беларусь и покинем ее на некоторое время", - сказал он и выключил камеру.

Ранее официальный представитель погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщал, что Колесникова, Родненков и Кравцов утром во вторник пересекли границу с Украиной.

"Они втроем прошли оформление в пункте пропуска "Александровка" на границе с Украиной, после оформления убыли в сторону Украины", - сказал он.

Позже погранкомитет Белоруссии распространил новую версию произошедшего: якобы оппозиционеры на автомобиле "пытались прорваться через границу, создав угрозу жизни пограничника". При этом Колесникову якобы выпихнули из салона, уверяет погранслужба.

В погранслужбе Украины заявили, что Колесникова в украинские пункты пропуска для прохождения контроля не приезжала.

Адвокат Колесниковой Людмила Казак заявила РИА Новости, что ей не известно ее местонахождение. О том же сообщили и в штабе экс-кандидата на пост президента Виктора Бабарико.

"Вчера на поздний вечер информации никакой не было. Сейчас я еду в генпрокуратуру. Мы всё ещё разыскиваем Марию", - сказала Казак.

"Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов не связались со штабом Бабарико. Где они находятся сейчас, нам до сих пор неизвестно", - сообщил журналистам пресс-секретарь Глеб Герман.

По словам адвоката, родным Колесниковой также ничего не известно. "Родственники подали заявление о том, что она пропала", - напомнила она. По данным Tut.by, в милиции заявление родных не приняли.

Источник в окружении оппозиционеров сказал Интерфаксу, что Колесникову, Родненкова и Кравцова на границу с Украиной могли доставить спецслужбы из СИЗО.

"Ни Антон Родненков, ни Иван Кравцов, ни Мария Колесникова не планировали отъезд за границу. Были категорически против. На границе они оказались после задержания. Вероятно, их доставили туда из СИЗО и так же, как Ольгу Ковалькову принудили покинуть страну", - сказал источник.

Источник считает, что спецслужбы могли инсценировать попытку Колесниковой незаконно пересечь границу.

Марию Колесникову, члена Координационного совета Белоруссии и лидера штаба Виктора Бабарико, захватили в понедельник утром в центре Минска неизвестные люди.

Они вынудили ее сесть в микроавтобус с надписью "Связь" и куда-то увезли. Кто были эти люди и принадлежат ли они к государственным силовым структурам - неясно. Во всяком случае, представители МВД страны заявили, что не располагают информацией о задержании оппозиционерки.