Хельме: мы всерьез думаем о внеочередном повышении пенсий

Вчера Министерство финансов представило экономический прогноз, который является основой для создания государственного бюджета на 2021 год. О предпочтениях правительства Postimees рассказал министр финансов Мартин Хельме.
- Какими стали основные предложения министра финансов для нового бюджетного процесса?
- Я не знаю, могу ли я делать большую разницу между предложениями министра финансов и председателя EKRE. В политическом смысле разница очень маленькая. Экономика и в последующие годы нуждается в серьезном стимулировании. Это позволит нам быстрее пережить годы потерь, чтобы не отстать от других стран. Минус в росте мы будем иметь как в 2020, так и в 2021 годах. Я не исключаю и того, что возможные места для экономии нам придется искать и в государственном аппарате.
- Вы говорили, что зарплаты в госсекторе и пенсии сокращаться не будут. Разговор идет только об этом годе, или это более широкий взгляд правительства?
- Наш взгляд таков, что рост зарплат нужно заморозить, но сокращений не делать. Но и это не означает полной заморозки зарплат, поскольку внутри зарплатных фондов учреждения могут принимать самостоятельные решения. Например, выполнять ту же работу с меньшим количеством работников, чтобы чья-то зарплата все же повысилась. Этот подход нужно мотивировать.
Поскольку рост зарплат, согласно нашим прогнозам, в последующие годы будет достаточно маленьким, это окажет влияние на индексацию пенсий. Мы очень серьезно думаем и о внеочередном повышении пенсий. Однако это очень дорогое дело. Но и через пенсии можно стимулировать экономику: при помощи налогов и внутреннего потребления.
- Нельзя восстанавливать экономику только лишь за счет кредитов. Где вы планируете получать доходы?
- Во-первых, увеличатся инвестиции, за счет государственных и европейских средств (с 2021 года от ЕС должно начать поступать по 0,5 миллиарда евро в год – М.Л.). В период 2020-2024 годов мы планируем инвестировать в среднем шесть процентов от ВВП, что составляет 1,7 миллиарда евро в год. Самое важное следить, чтобы инвестиции шли в дело, а не на громкие лозунги. Второе важное дело – улучшение конкурентоспособности Эстонии. Для этого нужно пересмотреть платы за охрану окружающей среды, отдельные пошлины и платы за энергию. Например, платы за сети и возобновляемую энергию в ближайшее время нельзя повышать. Цена на энергию – это явное узкое место в нашей конкурентоспособности.
В-третьих, долгосрочной мерой является переобучение рабочей силы. Сейчас мы видим, что кризис больше всего потряс сектор обслуживания, где платят самые маленькие зарплаты. Если мы будем вести себя правильно, часть этих малооплачиваемых рабочих мест исчезнет, и вместо них появятся места с более высокими зарплатами. Касса страхования от безработицы должна адаптироваться к ситуации.
- Что будет с дотированием экспорта? Если государство не поможет экспортерам, и это снизит нашу конкурентоспособность. Посольства и представительства EAS в этом плане оказались слабы.
- Именно. У нас есть два крупных учреждения, поддерживающих экспорт, - EAS ja KredEx – и оба должны повысить свой уровень. По сравнению с тем, что было, они должны стать более сфокусированными, эффективными и иметь больший размах.
- Ходят разговоры о том, чтобы создать из KredEx банк. Эта идея как-то обсуждается?
- Эта идея прошла первый круг политических обсуждений. Но создание банка – это настолько большое дело, что дискуссия должна еще продолжаться. Две трети политического состава правительства относится к этой идее весьма положительно, но «Отечество» хочет иметь больше уверенности.
- Сегодня мы не знаем, что будет с реформой второй пенсионной ступени. Решение о ее законности Государственный суд вынесет только в октябре, но бюджет по закону должен быть передан в Рийгикогу самое позднее 30 сентября. Каковы варианты А и Б бюджета?
- Вариант-А заключается в том, что реформа второй ступени в бюджете не учтена. И факт в том, что если появится позволяющее пенсионную реформу решение, то мы сможем учитывать эти суммы только с весны 2021 года, составляя новую бюджетную стратегию. Варианта-Б пока нет.
- О каких объемах денег мы говорим?
- Это во многом зависит от поведения людей. (Как много из них заберут деньги из второй ступени, как много продолжат собирать дальше, и как много средств государство продолжит вкладывать в ступень – М.Л.). Мы говорили о сумме от 70 до 300 миллионов евро, которые поступят в государственную казну в случае, если реформа второй ступени получится.
- Каждый год министерства и депутаты парламента подают множество дополнительных ходатайств. Что будет с ними?
- Я считаю, что в этом году мы дополнительными ходатайствами особо заниматься не будем. Это в определенном смысле ритуальные танцы: каждый год к нам приходят с дополнительными ходатайствами на миллиарды евро, прикидываются, что если денег сразу не дадут, то все рухнет. Те, кто это говорят, заверяют, что все очень серьезно. А те, кто их слушает, тоже прикидываются. И обе стороны понимают, что ничего серьезного тут нет.
Есть более важные основные идеи, важные для правительства приоритеты, которые мы должны финансировать, и которые мы хотим финансировать.
У каждого министерства есть свои, предусмотренные коалиционным договором вещи. В моем случае, это тема отмывания денег, у МВД – охрана границ, у Министерства образования – зарплаты учителей, обучение эстонскому языку и финансирование науки, у Министерства социальных дел – повышение пенсий.
- Как далеко продвинулась работа по реорганизации Бюро данных по отмыванию денег под контролем вашего министерства?
- Процесс идет. Сейчас объявлен конкурс на замещение должности генерального директора, претенденты должны определиться в октябре. Есть много технической работы: внутригосударственные и зарубежные договоры о сотрудничестве, кадровый вопрос, ИТ-решения, расширение помещений, бюджет и так далее. Всем этим мы занимаемся с весны и придерживаемся графика.
- Сопротивление так называемому договору «Freeh» сильно помешало работе Министерства финансов?
- Это не помешало нашей работе. Сопротивление не подняло никаких волн за пределами Эстонии. Все восприняли это так, как есть: внутриполитические склоки.
Бюджет надолго останется в минусе
Согласно новому экономическом прогнозу, экономика Эстонии упала меньше, чем опасались весной, на 5,5 процента, после чего, как считает Министерство финансов, последуют четыре года с быстрым ростом. Несмотря на это, к концу 2024 года долговая нагрузка Эстонии увеличится до 31,3 процента от ВВП, то есть почти до 10,4 миллиарда евро. До кризиса, в конце прошлого года долг правительственного сектора составлял 8,4 процента от ВВП, то есть около 2,4 миллиарда евро. За пять лет долговая нагрузка увеличится на восемь миллиардов евро, то есть в 4,4 раза.
Структурный профицит правительственного сектора, который с 2017 года превышал позволенные бюджетными правилами Европейской комиссии 0,5 процента, в следующие годы увеличится до 5,9 процента, а в 2024 году снизится до двух процентов. По словам Хельме, через два года в отношении практически всех стран можно будет начинать расследования о нарушениях, но государство работает с предположением, что это правило из-за пандемии будет пересмотрено, поскольку падающую экономику стимулируют все европейские страны.
Янно Рийспапп
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