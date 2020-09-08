Хельме: мы всерьез думаем о внеочередном повышении пенсий

- Какими стали основные предложения министра финансов для нового бюджетного процесса?

- Я не знаю, могу ли я делать большую разницу между предложениями министра финансов и председателя EKRE. В политическом смысле разница очень маленькая. Экономика и в последующие годы нуждается в серьезном стимулировании. Это позволит нам быстрее пережить годы потерь, чтобы не отстать от других стран. Минус в росте мы будем иметь как в 2020, так и в 2021 годах. Я не исключаю и того, что возможные места для экономии нам придется искать и в государственном аппарате.

- Вы говорили, что зарплаты в госсекторе и пенсии сокращаться не будут. Разговор идет только об этом годе, или это более широкий взгляд правительства?

- Наш взгляд таков, что рост зарплат нужно заморозить, но сокращений не делать. Но и это не означает полной заморозки зарплат, поскольку внутри зарплатных фондов учреждения могут принимать самостоятельные решения. Например, выполнять ту же работу с меньшим количеством работников, чтобы чья-то зарплата все же повысилась. Этот подход нужно мотивировать.

Поскольку рост зарплат, согласно нашим прогнозам, в последующие годы будет достаточно маленьким, это окажет влияние на индексацию пенсий. Мы очень серьезно думаем и о внеочередном повышении пенсий. Однако это очень дорогое дело. Но и через пенсии можно стимулировать экономику: при помощи налогов и внутреннего потребления.

- Нельзя восстанавливать экономику только лишь за счет кредитов. Где вы планируете получать доходы?

- Во-первых, увеличатся инвестиции, за счет государственных и европейских средств (с 2021 года от ЕС должно начать поступать по 0,5 миллиарда евро в год – М.Л.). В период 2020-2024 годов мы планируем инвестировать в среднем шесть процентов от ВВП, что составляет 1,7 миллиарда евро в год. Самое важное следить, чтобы инвестиции шли в дело, а не на громкие лозунги. Второе важное дело – улучшение конкурентоспособности Эстонии. Для этого нужно пересмотреть платы за охрану окружающей среды, отдельные пошлины и платы за энергию. Например, платы за сети и возобновляемую энергию в ближайшее время нельзя повышать. Цена на энергию – это явное узкое место в нашей конкурентоспособности.

В-третьих, долгосрочной мерой является переобучение рабочей силы. Сейчас мы видим, что кризис больше всего потряс сектор обслуживания, где платят самые маленькие зарплаты. Если мы будем вести себя правильно, часть этих малооплачиваемых рабочих мест исчезнет, и вместо них появятся места с более высокими зарплатами. Касса страхования от безработицы должна адаптироваться к ситуации.

- Что будет с дотированием экспорта? Если государство не поможет экспортерам, и это снизит нашу конкурентоспособность. Посольства и представительства EAS в этом плане оказались слабы.