Решение ЕС лишило эстонских фермеров наиболее распространенных пестицидов

В общей сложности в Эстонии в 2019 году было продано более 30 тонн пестицидов. Хотя в списке средств для борьбы с поедающими сельхозрастения насекомыми более 17 наименований, 66% от общего объема составляет диметоат, широко используемый при выращивании зерновых, а 21% - тиаклоприд, применяемый при выращивании рапса.

Согласно решению Европейской комиссии, со следующего года применение этих веществ в ЕС запрещено из-за рисков для здоровья потребителей и сельскохозяйственных работников, а также потенциального вреда для млекопитающих, птиц, пчел и грунтовых вод.

Проблема заключается в том, что этим веществам в данный момент не существует альтернативы, а для разработки новых пестицидов могут потребоваться годы.