Вт, 8.09.2020
Программа сделана исходя из того, чтобы можно было уведомить человека об опасном контакте, не разглашая личных данных. Алексей Бляхин
Алексей Бляхин
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Решение ЕС лишило эстонских фермеров наиболее распространенных пестицидов
1

Решение ЕС лишило эстонских фермеров наиболее распространенных пестицидов

Рапсовое поле.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

Со следующего года фермерам в Европейском союзе запрещено использовать диметоат и тиаклоприд, которые составляют более 80% от общего объема используемых в Эстонии пестицидов, пишет Rus.ERR.

В общей сложности в Эстонии в 2019 году было продано более 30 тонн пестицидов. Хотя в списке средств для борьбы с поедающими сельхозрастения насекомыми более 17 наименований, 66% от общего объема составляет диметоат, широко используемый при выращивании зерновых, а 21% - тиаклоприд, применяемый при выращивании рапса.

Согласно решению Европейской комиссии, со следующего года применение этих веществ в ЕС запрещено из-за рисков для здоровья потребителей и сельскохозяйственных работников, а также потенциального вреда для млекопитающих, птиц, пчел и грунтовых вод.

Проблема заключается в том, что этим веществам в данный момент не существует альтернативы, а для разработки новых пестицидов могут потребоваться годы.

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back