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  • Лавров: Россия обеспокоена попытками США стравливать страны в Восточном Средиземноморье в угоду собственным интересам

Лавров: Россия обеспокоена попытками США стравливать страны в Восточном Средиземноморье в угоду собственным интересам

Сергей Лавров.

ФОТО: Andrew Caballero-Reynolds/AFP

Россия готова содействовать налаживанию диалога между Кипром и Турцией, обеспокоена ситуацией в регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нас тоже беспокоит ситуация в Средиземном море, и что касается отношений с Турецкой Республикой, мы готовы содействовать налаживанию диалога, прагматичного, опирающегося на взаимных интересах и на поиске решений, которые будут справедливыми и опираться на международные права", - сказал Лавров в начале встречи с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом.

Он подчеркнул: "Нас очень тревожит, что далеко расположенная держава - США - пытается стравливать находящиеся здесь страны друг против друга и в целом продвигать линию "кто не с нами, тот против нас" и заставлять этой линии следовать всех остальных".

Министр отметил прискорбность подобной позиции: "потому что и в восточном Средиземном море, и в целом в регионе и в любом другом регионе необходимы совершенно другие подходы к решению проблемы своих собственных интересов".

"Поиск компромиссов, поиск баланса интересов - это единственный путь, чтобы урегулировать различные проблемы в различных частях (мира). Мы готовы к диалогу с нашими кипрскими друзьями по всем вопросам двусторонних отношений, региональных, международной повестки дня", - сказал Лавров.

Глава МИД РФ напомнил позицию России по кипрскому урегулированию: "Мы выступаем за выполнение тех решений, которые принимались в ООН, за скорейшее возобновление и надеюсь завершение переговоров между двумя общинами".

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