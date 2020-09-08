Вт, 8.09.2020
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Чемпион мира по футболу Килиан Мбаппе заразился коронавирусом

Килиан Мбаппе.

ФОТО: EMMANUEL DUNAND/AFP

Нападающий клуба "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе заразился коронавирусом, сообщает AFP. По информации источника, форвард сдал положительный тест на коронавирус утром в понедельник.

При этом днем Мбаппе провел тренировку с партнерами по команде, еще не зная результат теста, передает NEWSru.com.

Позднее 21-летний нападающий покинул расположение сборной Франции и был помещен на карантин. Он не примет участия в домашнем матче второго тура группового раунда Лиги наций с командой Хорватии, который пройдет 8 сентября на "Стад де Франс".

Мбаппе стал седьмым игроком "ПСЖ", заразившимся коронавирусом. Ранее положительные тесты, в частности, сдали полузащитники Анхель Ди Мария и Леандро Паредес, ранее выступавший за петербургский "Зенит", а также бразильский нападающий Неймар.

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