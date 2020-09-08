Военные из РФ и Сербии прибудут в Белоруссию на учения "Славянское братство - 2020"

Прибытие участников международных антитеррористических белорусско-российско-сербских тактических учений "Славянское братство - 2020" в Белоруссию ожидается в середине сентября, сообщает Минобороны республики.
"Прибытие участников учений в Беларусь запланировано с 10 по 15 сентября", - говорится в сообщении белорусского военного ведомства.
В учениях примут участие подразделения Вооруженных сил Белоруссии, России и Сербии, которые составят многонациональную тактическую группу.
"На учениях военнослужащие отработают вопросы совместных действий подразделений при выполнении задач по борьбе с терроризмом", - отметили в Минобороны Белоруссии.
Учения пройдут на полигоне "Брестский".
Учения "Славянское братство" проходят ежегодно на территориях стран-участниц. В 2019 году маневры проходили в Сербии, в этом году они пройдут в Белоруссии.
Учения пройдут на фоне напряженной политической обстановки в Белоруссии. В стране почти месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Его основной соперник Светлана Тихановская вскоре после выборов уехала в Литву с ведома белорусских властей.