Военные из РФ и Сербии прибудут в Белоруссию на учения "Славянское братство - 2020"

"Прибытие участников учений в Беларусь запланировано с 10 по 15 сентября", - говорится в сообщении белорусского военного ведомства.

В учениях примут участие подразделения Вооруженных сил Белоруссии, России и Сербии, которые составят многонациональную тактическую группу.

"На учениях военнослужащие отработают вопросы совместных действий подразделений при выполнении задач по борьбе с терроризмом", - отметили в Минобороны Белоруссии.

Учения пройдут на полигоне "Брестский".

Учения "Славянское братство" проходят ежегодно на территориях стран-участниц. В 2019 году маневры проходили в Сербии, в этом году они пройдут в Белоруссии.