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  • Военные из РФ и Сербии прибудут в Белоруссию на учения "Славянское братство - 2020"

Военные из РФ и Сербии прибудут в Белоруссию на учения "Славянское братство - 2020"

Учения.

ФОТО: Sergei Karpukhin/Sergei Karpukhin/TASS

Прибытие участников международных антитеррористических белорусско-российско-сербских тактических учений "Славянское братство - 2020" в Белоруссию ожидается в середине сентября, сообщает Минобороны республики.

"Прибытие участников учений в Беларусь запланировано с 10 по 15 сентября", - говорится в сообщении белорусского военного ведомства.

В учениях примут участие подразделения Вооруженных сил Белоруссии, России и Сербии, которые составят многонациональную тактическую группу.

"На учениях военнослужащие отработают вопросы совместных действий подразделений при выполнении задач по борьбе с терроризмом", - отметили в Минобороны Белоруссии.

Учения пройдут на полигоне "Брестский".

Учения "Славянское братство" проходят ежегодно на территориях стран-участниц. В 2019 году маневры проходили в Сербии, в этом году они пройдут в Белоруссии.

Учения пройдут на фоне напряженной политической обстановки в Белоруссии. В стране почти месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Его основной соперник Светлана Тихановская вскоре после выборов уехала в Литву с ведома белорусских властей.

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