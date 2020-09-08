Уволенные сотрудники многомиллиардного проекта Путина записали видеообращение к нему

Работники фонда "Национальное культурное наследие", попавшие под сокращение во время эпидемии коронавируса, записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину.

Фонд был создан для реализации масштабного проекта по созданию культурно-образовательных комплексов в Калининграде, Владивостоке, Кемерово и аннексированном Крыму. Идея проекта принадлежала самому Путину. Русская служба Би-би-си подробно рассказывала о проекте в 2019 году.

В понедельник издание "Медуза" сообщило, что 128 сотрудников фонда, работавших в нем с момента запуска проекта, были сокращены во время карантина из-за эпидемии коронавируса.

"Большинство из нас, чтобы принять участие в такой значимой для страны стройке, поменяли место работы, переехали с семьями в города за тысячи километров от дома, устроили детей в детские сады и школы. И вот в июне 2020 года нас всех сократили одним днем", - говорят уволенные сотрудники в своем обращении.

По словам работников, им не были выплачены положенные законодательством выплаты, а также зарплата за четыре месяца, а официальные обращения в адрес президента, Генеральной прокуратуры, а также музеев, региональные филиалы которых должны быть построены, результата не принесли. Работники фонда подали в общей сложности более 80 исков в суды, писала "Медуза".

"Уважаемый Владимир Владимирович, просим вас разобраться в ситуации с массовым увольнением сотрудников, невыплатой заработных плат... Вы единственный человек в стране, кто может нас услышать", - говорится в обращении.

Ранее руководитель фонда Наталья Волынская подтвердила "Медузе" информацию о сокращении сотрудников. Среди причин, из-за которых государственная компания "Роснефтегаз" (финансирует проект) потребовала провести оптимизацию, она назвала падение цен на нефть и спад экономики из-за эпидемии коронавируса.

Путин выступил с идеей создания культурно-образовательных и музейных комплексов, которые станут филиалами известнейших российских музеев и театров, в 2018 году. По задумке четыре комплекса, которые станут региональными филиалами Большого театра, Третьяковской галереи, Эрмитажа и Мариинского театра, должны быть построены во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе.

"Что в запасниках держать столько произведений искусства? Это должны быть настоящие центры культурной жизни, открытые для молодежи, для людей всех возрастов", - сказал тогда Путин.

Позднее он рассказывал, что вдохновили его на идею создания центров директор Мариинского театра Валерий Гергиев и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

В феврале 2019 года помощник президента, а ныне первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании у Путина говорил, что стоимость проекта оценивается в 120 млрд рублей.

Курирующие проект чиновники говорили, что он будет создан на внебюджетные средства, но их источник не называли. Как оказалось, речь идет не о деньгах частного бизнеса.

В январе источник назвал Путин - это деньги "Роснефтегаза", самой закрытой российской госкомпании. Председатель совета директоров "Роснефтегаза" - Игорь Сечин.