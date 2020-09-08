Вице-канцлер МИД: ЕС может договориться о новых ограничениях на поездки в течение двух недель

Вице-канцлер МИД Эстонии Март Волмер сообщил, что он оптимистично настроен по поводу шансов достичь на уровне ЕС договоренности на базе соответствующего предложения Европейской комиссии.

Еврокомиссия предложила на прошлой неделе применять единый подход к ограничениям на передвижение во всех странах Евросоюза и не вводить ограничения при въезде из стран, в которых кумулятивный показатель заболеваемости за две недели составляет 50 случаев на 100 000 населения.

"Эти рекомендации будут в виде рекомендаций Совета [ЕС], т.е. государства-члены должны сначала сами договориться об их содержании", - сообщил Волмер.

"Мы бы хотели принять эти рекомендации в Совете [ЕС] по общим вопросам 22 сентября, но еще не в Европейском совете, - сказал вице-канцлер МИД, а также добавил, что, возможно, ЕС сделает то, что он делает всегда, т.е. достигнет соглашения и по совершенно невозможным вопросам.