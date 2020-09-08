Телефонные мошенники выманили у нарвитянина почти 7000 евро

Телефонные мошенники сумели убедить еще одного жителя Эстонии в том, что он якобы может выгодно разместить на бирже свои накопления. Обманутый ими житель Нарвы лишился в результате сделки почти 6700 евро.
Об этом сообщила пресс-служба Идаской префектуры, по данным которой 7 сентября в Нарвском отделении полиции возбудили уголовное расследование по данному происшествию. Как выяснилось, жителю Нарвы регулярно звонил незнакомый ему человек, который предложил разместить деньги на бирже, чтобы хорошо заработать.
Доверчивый нарвитянин в период с 28 февраля по 1 сентября перечислил на счет неизвестного ему заявителя в общей сложности 6701 евро. На сегодняшний день след вложенных денег утерян.
Полиция возбудила уголовное расследование происшествия по статье о мошенничестве.
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