Телефонные мошенники выманили у нарвитянина почти 7000 евро

Об этом сообщила пресс-служба Идаской префектуры, по данным которой 7 сентября в Нарвском отделении полиции возбудили уголовное расследование по данному происшествию. Как выяснилось, жителю Нарвы регулярно звонил незнакомый ему человек, который предложил разместить деньги на бирже, чтобы хорошо заработать.