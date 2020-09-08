Галерея ⟩ Правительство обсуждает бюджет на следующий год

Согласно последнему экономическому прогнозу Министерства финансов, опубликованному вчера, экономика Эстонии упадет этой весной меньше, чем ожидалось, на 5,5 процента, после чего, по данным Министерства финансов, последуют четыре года довольно быстрого роста. Долговая нагрузка в этом году сократится более чем в два раза и к концу прогнозируемого периода, то есть, к 2024 году, 31,3 процента ВВП.

Поскольку на 2024 год министерство прогнозирует ВВП в размере 33,1 млрд евро, это будет означать рост долговой нагрузки до уровня почти 10,4 млрд евро. Если в прошлом году долговая нагрузка составляла 8,4% ВВП, то в этом году она вырастет до 18,2%, в следующем году до 24%, в 2022 году до 27,4% и в 2023 году до 29,7% ВВП.