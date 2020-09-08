Регистрация автомобилей в Эстонии сократилась на 29 процентов

Из зарегистрированных в августе 3455 автомобилей 44 процента были новыми. В свою очередь, новых автомобилей ведомство зарегистрировало в августе 1516, что на 42,3 процента меньше, чем за тот же период прошлого года, передала пресс-служба департамента.