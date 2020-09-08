Регистрация автомобилей в Эстонии сократилась на 29 процентов

В августе этого года в Департаменте шоссейных дорог Эстонии поставили на учет 3455 легковых автомобилей, что на 29,2 процента меньше, чем в августе прошлого года.
Из зарегистрированных в августе 3455 автомобилей 44 процента были новыми. В свою очередь, новых автомобилей ведомство зарегистрировало в августе 1516, что на 42,3 процента меньше, чем за тот же период прошлого года, передала пресс-служба департамента.
Популярнее всего среди зарегистрированных в августе новых легковых автомобилей были Toyota (299), Škoda (154), Citroёn (142) и Renault (123).
Наряду с легковыми автомобилями департамент в августе впервые зарегистрировал 307 новых грузовиков, 33 автобуса, 494 прицепа, 88 мотоциклов, 52 мопеда, 79 тракторов, 19 тракторных прицепов, 19 самоходных машин и 79 маломерных судов.
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