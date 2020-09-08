Тихановская призвала ПАСЕ оказать давление на Лукашенко

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская надеется на скорые перемены в ее стране. "Я очень надеюсь, что новая Беларусь очень скоро сможет снова занять заслуженное место среди других стран, которые уважают права человека и достоинство", - заявила Тихановская во вторник, 8 сентября, выступая с обращением к Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в режиме видеоконференции. Она подчеркнула, что белорусы в настоящее время борются за ценности, которые отстаивает ПАСЕ. В числе этих ценностей Светлана Тихановская назвала права человека, демократию и верховенство закона, пишет Deutsche Welle.