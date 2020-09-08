Вт, 8.09.2020
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Алексей Бляхин
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Из-за аварии водопровода в Пыхья-Таллинне на одной из улиц нарушено движение

Из-за аварии водопровода в Пыхья-Таллинне на одной из улиц нарушено движение

Авария водопровода. Иллюстративное фото.

ФОТО: Eero Vabamägi

Движение по столичной улице Мадала во вторник перекрыто в связи с аварией водопровода, сообщает Rus.ERR.

Транспортный поток, включая проходящие по улице автобусные маршруты, направлен в объезд, сообщила 8 сентября пресс-служба Tallinna Vesi.

Участников движения просят руководствоваться временными дорожными знаками и выбирать альтернативные маршруты для поездок.

Таллиннский водоканал обещает возобновить движение по улице при первой возможности.

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