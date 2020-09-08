Из-за аварии водопровода в Пыхья-Таллинне на одной из улиц нарушено движение

Движение по столичной улице Мадала во вторник перекрыто в связи с аварией водопровода, сообщает Rus.ERR.
Транспортный поток, включая проходящие по улице автобусные маршруты, направлен в объезд, сообщила 8 сентября пресс-служба Tallinna Vesi.
Участников движения просят руководствоваться временными дорожными знаками и выбирать альтернативные маршруты для поездок.
Таллиннский водоканал обещает возобновить движение по улице при первой возможности.
Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!