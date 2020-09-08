Медицинские работники: деньги не должны гнать больного человека на работу

Президент Эстонского профессионального союза медицинских работников Ийви Луйк обратилась к правительству, выразив поддержку идее оплачивать больничный лист в первого дня болезни. Она подчеркнула, что материальный достаток не должен заставлять людей ходить на работу больными, сообщил BNS.
«Важной мерой ограничения распространения вируса является разумная жизнь. Государство сняло ограничения со школ, кинотеатров и театров, чтобы максимально восстановить нормальную среду, в надежде на разумное и заботливое поведение людей по отношению к себе и друг другу. Крайне важно предпринять конкретные шаги для того, чтобы в будущем вакцинировать как можно больше людей», - отметила она.
По словам Луйк, здоровье работников – это самое главное, что обеспечит последовательную работу экономики: «Здоровый работник – это крупнейшая ценность каждого предприятия. Но если же он заболел, работнику должен быть предоставлен экономически максимально защищенный период на выздоровление».
Научный совет по Covid-19 составил перечень предложений, как жить дальше вместе с вирусом: «Прочитаем их. А также составленные медицинскими работниками и объединениями инструкции по сохранению здоровья в период распространения вирусов и поведению в случае возможного заболевания».
«Доходы не могут и не должны быть причиной, чтобы идти на работу больными. Все, кто чувствуют симптомы заболевания или признаки вируса, должны сразу оставаться дома, чтобы ограничить возможное распространение вируса и избежать новых массовых случаев заболевания. Чем меньше стрессов, тем здоровее и люди. Эстонский профессиональный союз медицинских работников считает важным, чтобы как можно быстрее была введена оплата больничного листа с первого дня болезни», - добавила Луйк.