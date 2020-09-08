Медицинские работники: деньги не должны гнать больного человека на работу

«Важной мерой ограничения распространения вируса является разумная жизнь. Государство сняло ограничения со школ, кинотеатров и театров, чтобы максимально восстановить нормальную среду, в надежде на разумное и заботливое поведение людей по отношению к себе и друг другу. Крайне важно предпринять конкретные шаги для того, чтобы в будущем вакцинировать как можно больше людей», - отметила она.

По словам Луйк, здоровье работников – это самое главное, что обеспечит последовательную работу экономики: «Здоровый работник – это крупнейшая ценность каждого предприятия. Но если же он заболел, работнику должен быть предоставлен экономически максимально защищенный период на выздоровление».

Научный совет по Covid-19 составил перечень предложений, как жить дальше вместе с вирусом: «Прочитаем их. А также составленные медицинскими работниками и объединениями инструкции по сохранению здоровья в период распространения вирусов и поведению в случае возможного заболевания».