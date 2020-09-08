Работодатели: правительство Эстонии медлит с решениями по второй волне коронавируса

«Работодателей тревожит, что правительство медлит с принятием нужных решений и что на государственном уровне в сфере законотворчества нет стабильности. Между тем отложенных решений становится все больше, а непрозрачность процессов может повредить восстановлению экономики и подорвать конкурентоспособность предпринимательства», - заявил во вторник исполнительный директор Центрального союза работодателей Эстонии Арто Аас в переданном BNS пресс-релизе.

По словам Ааса, поддержки от государства ждут в первую очередь секторы туризма и строительства. Как считает Центральный союз работодателей, необходимо найти срочное решение по спасению турсектора Эстонии с помощью продления точно адресованных пособий по зарплате, либо других мер, которые помогли бы до весны следующего года сохранить критически важные для отрасли и для всей Эстонии услуги и компетенцию.

Центральный союз работодателей считает также жизненно важным увеличить государственные инвестиции в сектор строительства. «Лучше, если государство сейчас найдет возможности для инвестиций и предоставления работы, чем потом искать деньги на пособия по безработице», - считают работодатели.

Арто Аас напомнил в переданном BNS комментарии, что работодатели участвовали в работе созданной при премьер-министре экспертной комиссии и внесли конкретные предложения, которые должны помочь правительству принять решения, необходимые для оказания поддержки экономики. «Работодатели оправданно ожидают, что с их мнением посчитаются и в ходе переговоров о проекте государственного бюджета Эстонии на 2021 год», - подчеркнул Аас.

«Мы напоминаем, что правительство обещало предпринимателям так называемое налоговое перемирие, условий которого необходимо придерживаться и в нынешнее сложное время. Мы против того, чтобы на плечи работодателей скрытно перекладывали бы новые обязанности, свежим примером которых стало предложение о дополнительной компенсации дней на больничном листе», - указал глава союза работодателей.